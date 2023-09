Az MNB üdvözli az EKB jegybanktörvény módosítását támogató véleményét

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) üdvözli az Európai Központi Bank (EKB) kedvező véleményét, amellyel támogatja a jegybanktörvény kormány által kezdeményezett módosítását – közölte a jegybank hétfőn.

A közleményben kiemelték: ahogy az MNB már többször jelezte, a nemzetközi példák alapján a jegybankok átmenetileg negatív saját tőke pozíció mellett is hitelesen és hatékonyan tudnak működni. A Magyar Nemzeti Bank továbbra is mindent megtesz az árstabilitás elérése és a pénzügyi stabilitás biztosítása érdekében.

A jegybank felidézte: a közelmúltban a Pénzügyminisztérium – az MNB egyetértésével és támogatásával – a magyar jegybanktörvény jegybanki veszteségek térítéséről szóló részeinek módosítását kezdeményezte. A változtatás igénye azért merült fel, mert az európai országokat áttekintve a jelenlegi magyar szabályozás az egyik legszigorúbb. Nemzetközi színtéren több példa is jól mutatja, hogy a jegybankok átmenetileg negatív tőke mellett is hatékonyan tudnak működni és megfelelően tudnak elsődleges céljukra, az infláció elleni küzdelemre fókuszálni.

A közlemény szerint az MNB és a kormány az elmúlt hónapokban részletesen megvizsgálta, hogy milyen a legjobb európai gyakorlat a negatív saját tőke problémájának kezelésére. A vizsgálat alapján alakult ki az Európai Központi Banknak véleményezésre elküldött – koncepciójában az MNB tavalyi javaslatával megegyező – előterjesztés. A törvényjavaslat szerint az MNB negatívba forduló saját tőkéje nem járna együtt a költségvetés térítési kötelezettségével, a jegybank saját tőkéje több más uniós országhoz hasonlóan átmeneti időre negatív is lehetne, a középtávon szükséges pozitív saját tőkét pedig a későbbi évek nyeresége biztosítaná.

A MNB továbbra is mindent megtesz az infláció további csökkentése és az árstabilitás elérése érdekében. Ebben a folyamatban az új veszteségtérítési szabályok tovább növelik a jegybank mozgásterét – hangsúlyozta az MNB.(MTI)