Az MNB üdvözli a Moody’s döntését

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) üdvözli a Moody’s kedvező értékelését, mellyel Baa3-as szintről Baa2-es szintre javította Magyarország adósbesorolását – közölte a jegybank az MTI-vel a nemzetközi hitelminősítő pénteken éjjel kiadott felminősítése után.

Ahogyan a jegybank korábban már több alkalommal jelezte, Magyarország megérett az újabb felminősítésre, amelyet a koronavírus válság utáni gyors gazdasági helyreállás és a pénzügyi stabilitás megőrzése is indokol – emelte ki az MNB a közleményében.

Az adósbesorolás javításában a jegybank szerint fontos tényező volt, hogy a magyar gazdaság 2021 első fél évében sikeresen újraindult. A GDP gyors helyreállását a fiskális és a monetáris politika is hatékonyan segítette. A hitelminősítő várakozása szerint az erős középtávú növekedési potenciál a fiskális konszolidációt is támogatni fogja – írták.

Hozzátették, hogy a Magyar Nemzeti Bank a törvényi mandátumával összhangban továbbra is minden lehetséges eszközével őrzi az árstabilitást és a pénzügyi stabilitást, valamint támogatja Magyarország fenntartható növekedését. Az MNB bízik abban, hogy a hitelminősítők újabb felminősítésekkel ismerik el a magyar gazdaság fundamentumainak érdemi, fenntartható javulását a jövőben.

Az MNB álláspontja szerint a hitelminősítő 2020 szeptemberében megítélt pozitív kilátásának felminősítésre váltása időszerű volt. A magyar gazdaság ellenállónak bizonyult a koronavírus válság során, míg a GDP helyreállása nemzetközi összevetésben is a legdinamikusabbak közé tartozik.

Felidézték, hogy a kedvező makrogazdasági folyamatok közül a Moody’s a válság után visszatérő erős gazdasági növekedést emelte ki, melyet a fiskális és a monetáris politika is hatékonyan támogatott. Magyarország bruttó államadóssága a tavalyi 80 százalék körüli GDP-arányos szintről idén várhatóan újra csökkeni fog, és a következő években tovább mérséklődhet. A hitelminősítő kiemelte, hogy ezzel Magyarország azon kevés hasonló minősítésű ország között helyezkedik el, mely 2020 és 2023 között csökkenteni tudja az adósságrátáját.



Az újrainduló gazdasági növekedés mellett az ország államadóssága a hasonló besorolású országok szintjére csökkenhet az elkövetkezendő években. Emellett az államadósság szerkezete is fokozatosan javult az elmúlt évek során, erősödött a belföldi szereplők, azon belül is a lakosság szerepe az államháztartás finanszírozásában. A kamatkiadások bevételekhez mért aránya továbbra is a hasonló besorolású országok szintje alatt van, ami már az idei évtől támogathatja a fiskális konszolidációt.A hitelminősítő szerint az átlagos gazdasági növekedés a pandémia után a következő években tartósan 3-4 százalék közötti szinten stabilizálódhat, melyet a magas beruházási ráta támogat. A Moody’s közleményében azt is kiemelte, hogy Magyarország hitelminősítése tovább javulhat, amennyiben hatékonyan sikerül végrehajtani az – MNB által is szorgalmazott – versenyképességjavító intézkedéseket.E kedvező változásokhoz az MNB az inflációs cél fenntartható elérésének irányába tett monetáris politikai lépéseivel, illetve a gazdasági növekedést és az ország külső sérülékenységének csökkentését támogató egyéb programjával aktívan hozzájárult. Ezen intézkedések megalapozták, hogy hazánk az Európai Unión belül az egyik leggyorsabb gazdasági helyreállást mutatta fel, és a turbulens globális környezetben sikerült megőrizni a hazai pénzügyi piacok és közvetítőrendszer stabilitását, a vállalati és lakossági hitelezés folyamatos bővülését – írta közleményében a jegybank.Az MNB pozitív hitelminősítési pályára számít a jövőben is mindhárom nagy hitelminősítő esetében. Az intézmények által kiemelten figyelt tényezők közül a kedvezőbbé váló növekedési kilátások, a külső sérülékenység folyamatos mérséklődése, az államadósság ismételt csökkenése, a fiskális folyamatok konszolidációja, valamint a versenyképesség és a hazai pénzügyi rendszer erősödése egyaránt hozzájárulhat Magyarország hitelminősítésének további javulásához.(MTI)