Az MNB összezárta a kamatszinteket

Egyszerűsödik a monetáris politikai eszköztár. Számos változást bejelentett az MNB, október 1-től az egynapos betéti tender megszűnik, a tartalékszámla kötelező tartalék összegén felüli egyenlegére a jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű kamatot fizeti. 2024. elejétől változik a bankok kötelező tartalékolási rendszere is, megszűnik a kötelező tartalékráta választható része, és egységesen 10 százalék lesz. Holnaptól a jegybanki diszkontkötvény árazása is az alapkamathoz igazodik, illetve a hosszú lejáratú, változó kamatozású betét kamatozása is az alapkamat lesz.