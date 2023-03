Az MNB fontosnak tartaná, hogy a Revolut Bankot is felügyelje

Az MNB a hazai ügyfelek védelmében szorgalmazza, hogy a Revolut Bank itthoni leánybankként, magyarországi székhellyel és kellő tőkeerővel, a magyar jegybank felügyelete alá tartozó intézményként végezze tevékenységét – erősítette meg a Magyar Nemzeti Bank (MNB) hétfőn.

Az MTI-nek eljuttatott közleményben megjegyezték: a hazai ügyfeleknek elektronikus pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó Revolut Bank prudenciális és fogyasztóvédelmi felügyeletét a bank székhelye szerinti, azaz a litván felügyeleti hatóság látja el. Az MNB-t „fogadó országbeli” felügyeletként csak korlátozott jogosítványok illetik meg: az ügyfelek érdeksérelem esetén elsődlegesen a litván felügyeletnél kezdeményezhetnek lépést, továbbá a betétesek védelmét is a litván betétbiztosítási rendszer garantálja.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a Revolut Ltd. könyvvizsgálója jelezte: fennáll a kockázat, hogy a brit társaság 2021. évi bevételi kimutatásában lényegi tévedések szerepelnek. Az auditor szerint a brit társaság bevételének háromnegyede – 477 millió fontnyi, részben kriptovaluta alapú tétel – eltérhet a valóságtól.

Az MNB felidézte: korábban a litván felügyelet arról tájékoztatta őket, hogy a bank fióktelepet (nem leányvállalatot) kíván létesíteni Magyarországon; erre azonban eddig nem kerül sor.

A litván Revolut Bank UAB a brit Revolut Ltd. leányvállalata, jelenleg határon átnyúló intézményként, nem itthoni banki engedély birtokában tevékenykedik – hangsúlyozták.

Az MNB támogatja az egyszerűbb, olcsóbb pénzügyi szolgáltatásokat lehetővé tévő fintech innovációkat, de kizárólag akkor, ha azok szavatolják a pénzügyi stabilitást és az ügyfelek biztonságát – húzták alá a közleményben.(MTI)