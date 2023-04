Az MNB 4,5 százalékkal csökkentette a kamatfolyosó felső szélét

Csúcson a hazai maginfláció. Márciusban tovább mérséklődött a hazai infláció, februári 25,4 százalékról 25,2 százalékra, de ez a bázis emelkedésének volt betudható. Az élelmiszerinfláció továbbra is kiugróan magas, 42,6 százalékos volt, a háztartási energia pedig 43,1 százalékkal drágult. A maginfláció 27 éves csúcsra, 25,7 százalékra emelkedett, melyet elsősorban a piaci szolgáltatások inflációjának gyorsulása okozott. A következő hónapokban folyamatosan emelkedni fog a bázis, mely önmagában is visszahúzhatja az éves bázison számított inflációt, de az érdemi fordulathoz szükség lenne a havi infláció visszaesésére is.