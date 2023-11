Az MBH Bank adózott eredménye 107 milliárd forintra nőtt a harmadik negyedévben

Az MBH Bank Nyrt. korrigált adózott eredménye a harmadik negyedévben 128 százalékkal, 107 milliárd forintra nőtt, míg az első három negyedéves eredmény 272,3 milliárd forintra emelkedett, amely 82 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit – tájékoztatta a pénzintézet az MTI-t csütörtökön.

A közlemény szerint az MBH Bank kiemelkedő jövedelemtermelő képesség mellett, a magas inflációs környezet ellenére is erős költséghatékonysággal, erős tőkehelyzettel, magas likviditási szintekkel, valamint stabil portfólióminőséggel zárta az év első kilenc hónapját

A bank mérlegfőösszege szeptember végére 10 737 milliárd forintot ért el, amely az előző negyedévhez képest 2,4 százalékos növekedés, míg az egy évvel korábbinál 1,4 százalékkal alacsonyabb.

A hitelállomány a második negyedévhez képest 1,3 százalékkal 5019 milliárd forintra nőtt, éves összevetésben pedig 0,4 százalékkal csökkent.

A lakossági üzletág teljesítménye 2022 harmadik negyedévéhez képest 8,4 százalékkal bővült, a vállalati hitelállomány éves szinten 2,1 százalékkal emelkedett – közölték.

A lízing állomány a harmadik negyedév végén 560,4 milliárd forint volt, amely 5,3 százalékos növekedés a második negyedév végéhez képest. Az állományok alakulásában jelentős szerepet játszott a Duna Takarék Bank Zrt. sikeres akvizíciója – jegyezte meg a bank gyorsjelentése.

Az ügyfélbetét-állomány a negyedév végén 6524,3 milliárd forintot ért el, amely 0,9 százalékos éves és 4,0 százalékos negyedéves növekedést jelent.

A bank saját tőkéje egy év alatt 31,5 százalékkal, az előző negyedévhez képest 11,2 százalékkal 992,9 milliárd forintra növekedett szeptember végére, így a tőkemegfelelési mutató 21,5 százalék lett, amivel jelentősen meghaladta a szabályozói elvárást.

A bank korrigált tőkearányos megtérülése 25,4 százalékról 35,8 százalékra nőtt az év első kilenc hónapjában, amely a hazai piacon szinte egyedülállóan magas – emelte ki Krizsanovich Péter, az MBH Bank pénzügyi vezérigazgató-helyettese a közleményben.

Az elsődleges alapvető tőke mutató 19,4 százalékon állt a harmadik negyedév végén.

A beszámoló szerint az MBH Bank 67,3 milliárd forint értékben fizetett bankadót és extraprofit adót az év első kilenc hónapjában.

Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója a közleményben hangsúlyozta: a fúzióval nemcsak a korábbiaknál jóval nagyobb, de hatékonyságát tekintve is fejlettebb, új pénzintézet jött létre. Az MBH bebizonyította, hogy képes stabil működés és tőkehelyzet mellett folyamatosan növelni eredményeit, és közben organikusan és akvizíciókkal is gyarapítani piaci részesedését – fűzte hozzá.(MTI)