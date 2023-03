Az IW gazdaságkutató intézet szerény idei német GDP-növekedésre számít

Németország az idei évben szerény, 0,25 százalékos gazdasági növekedésre számíthat a kölni IW (Institut der deutschen Wirtschaft) gazdaságkutató intézet hétfőn közzétett prognózisa szerint.

A német nyelvterület legtekintélyesebb gazdaságkutató intézetei közé tartozó kölni IW (Institut der deutschen Wirtschaft Köln e. V.) hétfőn publikált prognózisa az idei évre 0,25 százalékos gazdasági növekedést vár Németországban. A bizonytalanság, az infláció és a magas energiaköltségek nehezítik a fellendülést – áll az IW hétfői előrejelzésében.

A kezdeti sokk után Németország 2022-ben alkalmazkodott az ukrajnai háború következményeihez, azonban a magas árak, a magasabb kamatlábak, a geopolitikai bizonytalanság és most már a pénzpiaci problémák is új helyzetet teremtettek: rontják a befektetési környezetet és nyomás alá helyezik a német gazdaságot.

Az infláció továbbra is magas, elsősorban a magas energiaárak miatt. A tavaly nyári hatalmas kilengések alábbhagytak, azonban az árak még mindig jelentősen magasabbak, mint a válság előtt. A tavalyihoz hasonló kétszámjegyű inflációs ráták ugyan nem ismétlődnek meg idén, 2023-ra 6 százalékos inflációt várnak. Ez egyben kevésbé valószínűvé teszi a lazább monetáris politikához való visszatérést, a megnövekedett finanszírozási költségek pedig még drágábbá teszik a beruházásokat – tették hozzá.

Az IW gazdasági előrejelzésében közöltek szerint a német építőiparban problémát jelent egyebek mellett a finanszírozási költségek emelkedése, valamint a nyersanyaghiány. Ennek megfelelően 2023-ra a német építőipar sorozatban a harmadik zsugorodást mutató évét prognosztizálják. Az építőipari beruházások 3 százalékos, a lakóingatlan-építési beruházások 3,5 százalékos visszaesését várják.

Az energiaintenzív iparágaknak erősen vissza kellett vágniuk a termelést, a vegyipar termelése csaknem 30 százalékkal zsugorodott 2022-ben. A tartósan magas energiaárak továbbra is terhet jelentenek a vállalatok számára, ezenkívül minden iparág küzd az ellátási láncokban kialakult problémákkal is, ezért az idei évben az IW szerint a német ipari termelés csak enyhén

bővülhet – írták.

Az IW jelentése szerint tavaly a német gazdaság profitálni tudott a lakossági fogyasztásból: a koronavírus-járvány alatt felhalmozódott megtakarítások és az állami támogatások segítségével a háztartások többet költöttek nyaralásra és szabadidős tevékenységekre, mint a korábbi években. Idén azonban lényegesen kevesebb támogatást nyújt az állam, a magánmegtakarítások pedig kimerültek, ezért a fogyasztói kiadások 0,5 százalékkal maradhatnak el az előző évitől – áll az IW jelentésében.

A világgazdaságban látható folyamatok sem jelentenek hátszelet a német gazdaság számára: geopolitikai feszültségek és protekcionista tendenciák nehezednek a világkereskedelemre. Az IW külföldi előrejelzése a globális kereskedelmi forgalom mindössze 1 százalékos idei növekedését feltételezi, a globális gazdaság is csak 2 százalékkal bővül idén az IW prognózisa szerint.

A német vállalatok körében már a koronavírus-járvány időszakában is jelentős beruházási kiesés alakult ki, az energiaárak, az infláció és a bizonytalanság továbbra is hozzájárulnak a beruházások elmaradásához. Michael Grömling, az IW közgazdásza szerint ha túl sokáig tart a beruházások csökkenése, fennáll a veszélye, hogy az egész német gazdaság strukturálisan károsodik. Az adóterhek, az energiaköltségek és a szakképzett munkaerő hiánya már jelenleg is versenyhátrányt jelent a német gazdaság számára, ezért a politikusoknak sürgősen javítaniuk kell a beruházási feltételeken – tette hozzá.

A vezető német gazdaságkutató intézetekből álló „Bölcsek Tanácsa” múlt szerdán közzétett várakozása szerint idén 0,2 százalékkal nő a GDP Németországban.(MTI)