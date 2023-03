Az HSBC megvásárolta a Silicon Valley Bank brit érdekeltségét

Megvásárolta a csődbe jutott amerikai Silicon Valley Bank brit érdekeltségét az HSBC. A londoni központú globális bankóriás a hétfői bejelentés szerint egy font jelképes összegért vette át az ellenőrzést a Silicon Valley Bank (UK) Ltd. (SVB UK) felett.

A brit technológiai szektor vállalatai körében komoly aggodalmat keltett az SVB csődje, amelynek nyomán a brit leánybankot is hivatalosan fizetőképtelenségi eljárás alá vették a brit hatóságok a hétvégén. Az ágazat számos cégének pénzügyeit kizárólag az SVB UK kezelte.

A londoni pénzügyminisztérium hétfői tájékoztatása szerint azonban az HSBC-tranzakció biztosítja, hogy a Silicon Valley Bank volt brit érdekeltségének ügyfelei a normális ügymenetnek megfelelően változatlanul hozzáférhetnek betéteikhez és a pénzintézet szolgáltatásaihoz, ugyanúgy, mint eddig.

Az HSBC a legnagyobb európai bankcsoport és globálisan is a legnagyobb pénzügyi szolgáltatók közé tartozik. Mérlegfőösszege megközelíti a háromezer milliárd dollárt, világszerte 220 ezer alkalmazottat foglalkoztat és 39 millió ügyfele van, közülük 14 millió Nagy-Britanniában.

A brit pénzügyminisztérium hétfői ismertetése szerint az HSBC és az SVB UK közötti tranzakcióban a tárcával konzultálva a Bank of England – a brit jegybank – járt el elsődleges közreműködőként a 2009-es pénzügyi válság után hozott brit banktörvény alapján.

A minisztérium hangsúlyozta, hogy az átvételi tranzakció nem igényelt közpénzt.

Az HSBC Holdings a Londoni Értéktőzsdén (LSE) hétfőn közzétett beszámolójában megerősítette, hogy nagy-britanniai leánybankja, az HSBC UK Bank plc. vette át egy fontért az SVB brit érdekeltségét.

Az HSBC tájékoztatása szerint az SVB UK követelésállománya a múlt pénteki helyzet alapján hozzávetőleg 5,5 milliárd font (2390 milliárd forint), betétállománya mintegy 6,7 milliárd font (több mint 2900 milliárd forint).

Az SVB UK adózás előtti eredménye a 2022. december 31-én zárult pénzügyi évben 88 millió font volt.

Az HSBC közölte, hogy az SVB UK átvételi tranzakciója azonnali hatállyal le is zárult.

Noel Quinn, az HSBC-csoport vezérigazgatója a tőzsdei tájékoztatáshoz fűzött nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy az SVB UK átvétele „stratégiai értelemben kiválóan” szolgálja az HSBC nagy-britanniai üzleti érdekeit, mivel megerősíti kereskedelmi banki részlegét és növeli az HSBC képességét az innovatív, gyorsan bővülő cégek, köztük a technológiai szektor kiszolgálására Nagy-Britanniában és világszerte.

Quinn is hangsúlyozta, hogy az SVB UK ügyfelei a szokásos ügymenetnek megfelelően folytathatják tranzakcióikat a bankkal, „abban a biztos tudatban, hogy betéteik mögött az HSBC nyújtotta biztonság és erő áll”.

Az amerikai SVB-csoport pénteken bejelentett csődjének előzményeként a pénzintézet 2,25 milliárd dollárnyi eszközértékesítési veszteségre nem tudott piaci finanszírozást felhajtani. Az SVB csődje a legnagyobb bankcsőd az Egyesült Államokban a 2008-as globális pénzügyi válság óta.(MTI)