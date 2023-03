Az első becslésnél jobban teljesített a brit gazdaság a tavalyi negyedik negyedévben.

A brit statisztikai hivatal (ONS) pénteken ismertetett, felülvizsgált adatai szerint 2022 utolsó három hónapjában 0,1 százalékkal nőtt a brit hazai össztermék (GDP) negyedéves összevetésben.

A statisztikai hivatal februárban közölt, részleges adatokra alapuló első becslése még azt valószínűsítette, hogy a brit gazdaság stagnált a tavalyi negyedik negyedévben.

A módosított pénteki adatsor annak megerősítését is jelenti, hogy Nagy-Britannia szűken ugyan, de elkerülte a recessziót. Az általánosan elfogadott technikai meghatározás alapján ugyanis egy gazdaság akkor kerül recesszióba, ha a GDP-érték két egymást követő negyedévben visszaesik, és a tavalyi harmadik negyedévben a brit hazai össztermék 0,1 százalékkal csökkent a statisztikai hivatal mérése szerint.

Ez is javított adat, a korábbi becslésben ugyanis 0,2 százalékos negyedéves összevetésű GDP-visszaesés szerepelt 2022 harmadik negyedévére.

Az ONS számításai alapján mindez együtt azt jelenti, hogy a brit hazai össztermék jelenleg 0,6 százalékkal alacsonyabb a 2019 negyedik negyedévében – vagyis a nagy-britanniai koronavírus-járvány elhatalmasodása előtti utolsó teljes negyedévben – elért szintnél.

A statisztikai hivatal előző becslése 0,8 százalékos elmaradást jelzett.

Az ONS pénteki összehasonlító elemzése szerint egyedül Nagy-Britannia nem hozta még be a koronavírus-sokk okozta gazdasági veszteséget a hét vezető ipari gazdaság csoportjának (G7) országai közül.

A kimutatás szerint az Egyesült Államok hazai összterméke 5,1 százalékkal, Kanadáé 2,9 százalékkal, Olaszországé 1,9 százalékkal, Franciaországé 1,2 százalékkal, Japáné 0,8 százalékkal meghaladja a járvány előtti szintet, Németországé pedig ugyanannyi, mint 2019 negyedik negyedévében volt.

A brit statisztikai hivatal felülvizsgált pénteki ismertetésében közölte, hogy a brit hazai össztermék értéke 2022 egészében átlagosan 4,1 százalékkal emelkedett. Ez az ütem viszont a leggyorsabb volt a teljes G7-mezőnyben, bár így is jelentős lassulás, 2021-ben ugyanis 7,6 százalékos növekedést mértek a brit gazdaságban.

Az utóbbi időben a korábbinál valamivel derűlátóbb előrejelzések jelentek meg a brit gazdaság várható további teljesítményéről.

A Bank of England monetáris tanácsa a múl heti kamatdöntő ülésről kiadott jegyzőkönyvében nem módosította azt a várakozását, amely szerint a brit hazai össztermék az idei első negyedévben 0,1 százalékkal csökken.

Jelentősen javult viszont a második negyedévre szóló jegybanki előrejelzés: erre az időszakra a Bank of England múlt havi pénzügypolitikai jelentése még 0,4 százalékos visszaesést valószínűsített, a monetáris tanács új elemzése azonban már „enyhe” – jóllehet egyelőre nem számszerűsített – növekedést jósolt.

Ez azt is jelenti, hogy a Bank of England már nem vár recessziót a brit gazdaságban az idei év első felére.

A monetáris tanács a múlt héten 25 bázisponttal 4,25 százalékra emelte a jegybanki alapkamatot.

A Bank of England a négy évtizede nem mért, tavaly szeptember óta folyamatosan 10 százalék feletti infláció környezetében eddig tizenegyszer emelte kamatát a 2021 decembere óta tartó, 0,10 százalékos mélységi kamatrekordról indult jelenlegi szigorítási ciklusban.(MTI)