Az Elon Musk-sztori – érdekességek a Tesla alapítójáról

Mindannyian tudjuk, milyen vívmányok köthetők a nevéhez: nélküle nem lenne PayPal, nem létezne az autózást megreformáló Tesla, és a Marsra szállás vágyálma sem lenne tőlünk karnyújtásnyira a SpaceX-nek köszönhetően. De vajon milyen lehet magánemberként Elon Musk, ez a 21. századi zseni?

Az Elektromos & hibrid autók portál hatrészes cikksorozatából megtudhatjuk, már a feltaláló gyerekkora sem volt átlagosnak mondható – és ma is olyan életet él, amiről legtöbben nem is álmodhatunk. Nem csupán üzleti vállalkozásai, de családi és szerelmi élete is a lehető legkalandosabban alakult. A malária legsúlyosabb formájával épp úgy meg kellett birkóznia, mint szadista apja kirohanásaival, vagy később első gyermeke elvesztésével.

A dél-afrikai származású üzletemberről elmondhatjuk, eddig minden vállalkozása a lehető legsikeresebben alakult, ám ez jórészt köszönheti kitartásának is: még a csődközeli pillanatokban sem volt hajlandó megválni a SpaceX-től, ahogy a Teslától sem. “Olyan lett volna, mint egy szülőnek választania a gyerekei közt” – mondja.

Mára már tudjuk, hogy mindkét vállalkozás bőségesen megtérült, hiszen Elon Musk a szó szoros értelemben történelmet írt: nem csupán a szupermodern, egyre inkább önvezetővé váló Tesla autók megteremtésével reformálta meg a közlekedést, hanem nekivágott a világűrnek is. Idén a nevéhez köthető SpaceX magáncégként először küldött asztronautákat a Nemzetözi Űrállomásra!

Ennél is nagyobb cél azonban a Mars meghódítása, a vállalkozó ugyanis ma már tényként kezeli: az emberiség túlélésének kulcsa a vörös bolygó. Nagy álma, hogy a Marsot egy nem is túl távoli napon a földi növények zöldje borítsa el. Szeretné, ha több mint 50 évvel a Holdra szállás után végre a Marsra is emberi lény tehetné a lábát, sőt: személyes vágya, hogy halála után a vörös bolygón helyezzék örök nyugalomra.

Akár előfutárának is tekinthetjük azt a meggypiros Teslát, amelyet a SpaceX még 2018. februárjában lőtt ki az űrbe, és amely – ha minden jól halad – nem sokára eléri a Mars és Jupiter közötti aszteroid-zónát is.

