Az egyszerűsített számlaváltás révén a banki költségeken több tízezer forint is megspórolható

Érdemes a legolcsóbb és az igényeknek leginkább megfelelő bankszámla-konstrukciót választani: a banki költségeken akár több tízezer forint is megspórolható, az ügyintézés pedig az egyablakos bankszámlaváltás révén rendkívül könnyű és egyszerű – tájékoztatta Tállai András az MTI-t.

A Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára ismertette: egyre népszerűbb a bankszámlaváltás, Magyarországon jelenleg két tucat lakossági bank nyújt számlavezetést, és évente átlagosan 420 ezer számlanyitás-zárás történik. A váltásnak komoly díjcsökkentő hatása is lehet, hiszen az ügyfelek azt a bankot fogják választani, ahol a legolcsóbb a bankolás. A bankszámlaváltás nemcsak azért előnyös, mert minimális adminisztráció mellett a költségek csökkentése révén komolyabb pénzösszegeket hagy az ügyfeleknél, hanem azért is, mert erősíti a pénzintézetek közti versenyt – összegezte Tállai András.

A kormány egyik legfontosabb pénzügypolitikai célkitűzése a családok, a lakosság és a vállalkozások pénzügyi tudatosságának fejlesztése, ennek egyik fontos eleme az egyablakos bankszámlaváltás – emelte ki az államtitkár. Hozzátette: egy tudatos pénzügyi döntésnek nem lehet adminisztratív akadálya, a bürokratikus terheket le kell bontani.

Rámutatott: épp ez a lényege a bankszámlaváltásnak, az új választott banknál ugyanis úgy lehet számlát nyitni, hogy a korábbi számlavezető pénzintézetnél személyesen meg sem kell jelenni az előző számla lezárásakor. Az ügyfél nélkül a bankok intézik egymás között a számlaváltást, ami a koronavírus-járvány időszakában egészségügyi szempontból is nagy előnyt jelent – tette hozzá az államtitkár.

Tállai András az egyablakos bankváltási eljárás menetét ismertetve elmondta, hogy a számlaváltást úgynevezett számlaváltási meghatalmazással kell kezdeményezni az új számlavezető banknál írásban. A kiválasztott bank két munkanapon belül köteles felkérni a korábbi számlavezetőt arra, hogy az adatokat adja át. Ennek értelmében az új bank elintézi a csoportos beszedési megbízások, állandó átutalási megbízások áthozatalát az előző pénzintézettől, valamint a beszedők és a számlára ismétlődő átutalást teljesítő felek tájékoztatását az új bankszámláról, illetve – ha az ügyfél kéri – akár a korábbi számla lezárását is.



A bankváltás gyors lebonyolítását jogszabály garantálja, mely minden hitelintézetre kötelező, ezért az átállás maximum tizenkét munkanapot vehet igénybe, az ügyfelét elvesztő bank pedig nem tagadhatja meg a távozást, és nem is nehezítheti meg – emlékeztetett az államtitkár.A bankszámlaváltáskor nemcsak azért érdemes ezt az egyablakos módszert választani, mert gyors és egyszerű, hanem mert költségtakarékos is – emelte ki Tállai András. Az adatszolgáltatásért ugyanis a korábbi számlavezető bank nem számíthat fel díjat vagy költséget. Minden más esetben a korábbi és az új számlavezető pénzintézet kizárólag a tényleges ráfordításaival arányos, ésszerű díjat állapíthat meg – közölte az államtitkár.(MTI)