Az Auchan idén is fogadja a középiskolásokat nyári gyakorlatra

Az Auchan már több mint 10 éve foglalkozik a szakképzésben résztvevő tanulók képzésével, és évek óta fogad nyári gyakorlatra olyan középiskolás diákokat, akiknek kötelező nyári szakmai gyakorlatot kell teljesíteniük. A tanulók nem csupán megtanulnak boldogulni egy valós munkakörnyezetben, de fizetést és étkezési juttatást is kapnak. Korábban a vállalatok támogatást is igénybe vehettek, azonban a jogszabályi módosítások következtében jelenleg erre nincs lehetőség. Ennek ellenére az áruházlánc továbbra is tárt karokkal várja országszerte a 10-11. osztályos diákokat.

Idén nyáron is legalább 100 diák számára biztosít gyakorlati helyet az Auchan, amely során a fiatalok eltölthetik a 140 óra kötelező szakmai gyakorlatukat. A fizetés mellett valós helyzetekben találhatják magukat, ahol minden munkafolyamatra kiterjedő tudással gazdagodhatnak. Noha korábban támogatást is igénybe vehettek a cégek, ebben az évben jelenleg erre nincs lehetőség. Az Auchan azonban a jogszabályi változtatások ellenére sem szerette volna megvonni a lehetőséget a középiskolásoktól, így idén nyáron, június 16-a és augusztus 31-e között is fogadja a lelkes diákokat mind a 24 áruházában.

„Nagyon fontosnak tartjuk, hogy legyen lehetősége a középiskolásoknak megfelelő módon eltölteni a kötelező szakmai gyakorlatukat. Az Auchan mindig is szívén viselte ezt a témát, és ez ezután is így marad. Mindent megteszünk azért, hogy tanulóink megfelelő képzést kapjanak ez idő alatt, azt érezzék, hogy ők is a csapat részét képezik. Nem egyszer előfordult már, hogy aki nálunk töltötte ezt a 140 órát, a későbbiekben itt helyezkedett el, aminek szívből örülünk” – mondta el Széll Hajnalka, az Auchan Magyarország országos HR igazgatója.