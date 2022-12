Az árfolyamváltozás nagyobb gond, mint az emberhiány – mondják a cégek

Árfolyamingadozás, szakemberhiány, költségnövekedés, infláció és anyaghiány – mindezek a tényezők együttesen a kkv-k 53 százaléka szerint jobban sújtják a hazai vállalkozások működését, mint a koronavírus járvány – derül ki a K&H kkv-k körében végzett kutatásából. Az infláció folyamatos emelkedése ráadásul 10-ből 9 céget érint hátrányosan, amit elsősorban a működési költségek csökkentésével és áremeléssel próbálnak ellensúlyozni.

Az elmúlt félévben számos kihívással kellett megküzdenie a cégeknek. A mikro-, kis- és középvállalkozások várakozásait vizsgáló K&H kkv bizalmi index kutatás harmadik negyedéves eredményei szerint a szakemberhiány helyett már az árfolyamingadozás hátráltatta leginkább a cégek működését az elmúlt fél évben (34%). Emellett a költségek növekedése (26%), az infláció (22%) és az anyaghiány (21%) hasonló arányban jelent meg az üzletmenetet nehezítő körülményként. „Egy éve folyamatosan nő azon cégek aránya, melyeknek működését akadályozza az árfolyamingadozás és az abból fakadó bizonytalanság. Szám szerint ez azt jelenti, hogy a tavalyi eredményekhez képest 13 százalékkal nőtt azon cégvezetők száma, akik így nyilatkoztak. Az eredmény nem meglepő, mivel az utóbbi hónapokban az euró- és a dollárárfolyam tekintetében, akár 50 forintnál nagyobb eltérés is előfordult. Ez a vállalkozásoknak komoly költségnövekedést jelenthet, valamint megnehezítheti a tervezést és az árazást” – mondta el Rammacher Zoltán, a K&H kkv marketing és értékesítés támogatás vezetője.

Növekvő inflációs teher

A magas infláció nemcsak hazai, de globális szinten is probléma: a globális inflációs ráta 12,1%, míg az EU-s átlag 11,5% volt, ami az Európai Központi Bank elnöke szerint még nem érte el a csúcspontját. „Március és november között több mint két és félszeresére, 8,5 százalékról 22,5 százalékra nőtt a magyar infláció, ami komoly terhet ró a cégekre, hiszen ezzel együtt az alapanyag- és a működési költségek is folyamatosan emelkednek. Az infláció ezért egyre meghatározóbb szerepet tölt be a cégek mindennapjaiban, már a kkv-k 87 százalékát érinti hátrányosan a magas árszínvonal” – mondta el a szakértő. A cégek közel negyede (23%) már be is vezetett valamilyen megszorító intézkedést és szinte ugyanennyien (22%) vannak azok, akik a jövőben tervezik ezt. A többség a működési költségek csökkentésével és áremeléssel, de van, aki létszámleépítéssel vagy a bérköltségek csökkentésével próbálja mérsékelni az infláció negatív hatásait.

Mindezzel összefüggésben a cégvezetők többsége (53%) úgy véli, hogy a jelenlegi gazdasági környezet egyértelműen hátrányosabban érinti a vállalkozása működését, mint a koronavírus járvány. Minden negyedik cég pedig nem tud különbséget tenni a járvány és a mostani gazdasági helyzet között, mivel egyaránt negatív hatással vannak a cég életére.

A K&H kkv bizalmi indexről

A K&H Magyarországon elsőként kezdte el vizsgálni a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások következő egy évre jellemző várakozásait. A 2004 óta folyamatosan készített negyedéves K&H kkv bizalmi index összeállítása jelenleg 400 magyarországi székhelyű, 2 milliárd forint éves árbevétel alatti társaság üzleti döntéshozóinak megkérdezésével történik. A kutatásban a vállalkozások gazdasági helyzetét leginkább befolyásoló 10 gazdasági tényezőt és azok várt változásait vizsgálják: vevői kapcsolatok, szállítói kapcsolatok, munkaerő, vállalat pénzügyei, bankok, gazdaságpolitika, közterhek, EU, versenyhelyzet, vállalati hitelkamatok. A K&H kkv bizalmi index a 10 részindex súlyozott átlaga, annak megfelelően, hogy az egyes tényezőket mennyire fontosnak ítélik a vállalkozások. A legutóbbi mérés, melyet az Impetus Research készített, 2022. augusztus 29. és szeptember 23. között történt. Készült a K&H Egészséges Társadalomért Alapítvány megrendelésére.

A kutatásban megkérdezett vállalkozások méret és árbevétel-kategória szerint:

mikrovállalkozások (20 – 100 millió Ft)

kisvállalkozások (101 – 300 millió Ft)

középvállalkozások (301 millió Ft – 2 milliárd Ft)

A K&H Csoportról

Az ország egyik vezető és országosan 3700 munkatársat foglalkoztató pénzintézeteként a K&H célja, hogy ügyfelei igényeit mindenkor magas szinten elégítse ki, és a lehető legteljesebb termékpalettát nyújtsa számukra. A K&H országszerte 197 lakossági ügyfélpontot működtet, és csoportszinten mintegy 1,5 millió ügyfélnek kínál pénzügyi szolgáltatásokat. A magyar gazdaság működését több mint 3200 milliárd forintnyi kihelyezett hitel- és hiteljellegű állománnyal segíti háztartások, kisvállalkozások, vállalatok és önkormányzatok finanszírozásán keresztül. A cégcsoport 2300 magyar beszállítónak és mintegy 700 banki és biztosítási ügynöknek biztosít megrendeléseket és folyamatos tevékenységet.