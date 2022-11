Az ANY Biztonsági Nyomda árbevétele nőtt, eredménye csökkent az első háromnegyedévben

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 35,2 milliárd forint konszolidált nettó árbevételt ért el az első kilenc hónapban, 11,3 százalékkal többet, mint az előző év azonos időszakában; konszolidált nettó eredménye 2,02 milliárd forint lett, 35,7 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban.

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján hétfőn közétett beszámolója szerint a vállalat első félévi kamat-, adófizetés és amortizáció előtti eredménye (EBITDA) 5,01 milliárd forint lett, 11,1 százalékkal csökkent az előző év hasonló időszakához viszonyítva.

A jelentés szerint a stratégiai termékszegmensek közül a biztonsági termékek, megoldások forgalma 12,2 milliárd forint volt, amely 53 százalékkal magasabb, mint 2021-ben. A nyomtatványgyártás, megszemélyesítés, adatfeldolgozás szegmens 9,6 milliárd forint bevételt hozott, amely 14 százalékkal magasabb, mint a bázis időszaki érték. A kártyagyártás, megszemélyesítés árbevétele 10,9 milliárd forint, ez 17,5 százalékkal csökkent. Jelezték, hogy a magasabb bázisidőszaki érték a 2021. első háromnegyedévében elszámolt biztonsági okmányok árbevételének volt köszönhető. A stratégiai termékszegmensek aránya a teljes árbevételen belül 93 százalékos volt tárgyidőszakban.

Az export árbevétel 2022 első kilenc hónapjában 13,3 milliárd forintra nőtt, amely 2,7 milliárd forinttal magasabb, mint a bázisérték. Ez 38 százalékos arányt képvisel az árbevételben.

Az ANY közleménye idézi Zsámboki Gábort, a társaság vezérigazgatóját, aki kiemelte, a szállítói láncokban tapasztalható nehézségek, az emelkedő papír-, festék-, polikarbonát- és chipárak és bérköltségek, valamint a megsokszorozódott energiaárak következtében jelentősen csökkent az eredmény, összehasonlítva a tavalyi év megfelelő időszakával. Ezek a tényezők továbbra is meghatározóak az ANY Csoport működésében. A negatív hatásokat hatékonyságnövelő és energiamegtakarítást szolgáló lépésekkel enyhítik. Az energiahatékonyság érdekében elkezdett korszerűsítéseket folytatják, a megújuló energiatermelő rendszert szolgáló beruházásokat elindítják a vezérigazgató közlése szerint.

Kitért arra: mérföldkőhöz érkeztek gyártástechnológiai beruházásaik, Budapesten legördültek az első nyomatok a legújabb mélynyomtató gépről. A cég magas biztonsági szintet és kiváló minőséget képviselő útiokmányai iránt érzékelhetően megnőtt a nemzetközi érdeklődés, szabadalmi védettséget élvező biztonsági megoldásokon alapuló termékeiket 51 országba exportálják. Tízéves szerződést kötöttek például az angolai útlevélrendszer szállítására, amelynek keretösszege 130 millió euró – tette hozzá.

A társaság részvényeit a BÉT prémium kategóriájában jegyzik, a papír hétfőn 1450 forinton zárt, az elmúlt egy évben a legmagasabb ára 1850 forint, minimuma 1300 forint volt.(MTI)