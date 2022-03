Az amerikai piaci felé fordul a Volkswagen

Az amerikai piac felé fordul a Volkswagen (VW) a jó növekedési kilátások miatt, és azért is, hogy enyhítse a tevékenységét fenyegető geopolitikai kockázatokat – mondta a legnagyobb európai járműgyártó csoport vezetője egy szerdai lapinterjúban.

Herbert Diess vezérigazgató a Handelsblatt című német üzleti lapban közölt interjúban kiemelte, hogy a VW egyre inkább az amerikai piacra összpontosítja beruházásait. Az Egyesült Államokban “a növekedési kilátások sokkal jobbak, mint Európában” – mondta a német vállalatcsoport vezetője.

Az ukrajnai háború valószínűleg sokáig terheli majd az európai üzleti életet, és a drámai áremelkedés az energiaellátási és beszállítási problémákkal együtt csak a jövendő gondok “előszelét” jelentik. Sok a nehézség az egykor robbanásszerűen fejlődő kínai piacon is, ahol a VW a gyártmányai mintegy 40 százalékát értékesíti. Ezért az erősítés az amerikai piacon a geopolitikai kockázatok enyhítéséhez is hozzájárul – fejtette ki Herbert Diess, hozzátéve, hogy a VW-nek “világszerte szélesebb körben kell pozícionálna magát”.

Szavai szerint a konkrét amerikai célok között szerepel a piaci részesedés növelése a jelenleg 4 százalékról 10 százalékra. “Túl kicsik vagyunk még Amerikában, sokkal nagyobb piaci részesedés kell, hogy komoly szerepünk legyen” – mondta.



A 2015-ös dízelbotrányban megtépázott tekintélyű cég az elektromobilitástól várja az áttörést, nagy reményeket fűznek az első teljesen elektromos termékcsalád, az ID modellszéria mikrobusz tagjához (ID.Buzz), és egy új akkumulátorgyár építése mellett azt is mérlegelik, hogy a járműtípus kiemelkedő amerikai népszerűségére építve kifejlesztenek egy elektromos meghajtású platós kisteherautót (pick-up truck).A Handelsblatt abból az alkalomból készített interjút a 660 ezer embert foglalkoztató társaság vezetőjével, hogy a VW közzétette 2021-es gazdálkodási adatait, amelyek szerint ugyan kevesebb gyártmányt adott el, de bevételét jelentősen növelte.A csoporthoz tartozó márkákat együttvéve tavaly 8,576 millió járművet értékesített a cég, csaknem 600 ezerrel kevesebbet az egy évvel korábbi 9,157 milliónál. A bevétel 250,2 milliárd euró volt, 12 százalékkal nőtt az előző évi 222,8 milliárdhoz képest. Az üzemi eredmény 9,68 milliárd euróról 19,28 milliárd euróra emelkedett.Az autómárkák közül továbbra is a Porsche a csoport legfontosabb bevételi forrása, 297 ezer kocsi értékesítésével 30,2 milliárd eurós bevételt és ötmilliárd eurós üzemi eredményt ért el tavaly.A legnagyobb márkánál, a névadó Volkswagennél is egyre inkább a magas árkategóriájú kocsik a meghatározók. Ezt emelték ki a tagvállalat eredményeit bemutató szerdai online tájékoztatón is, rámutatva, hogy az értékesítés 40 százalékát a városi terepjárók (SUV) teszik ki.Volkswagen márkájú kocsiból tavaly világszerte 2,719 milliót adtak el, a bevétel 76,1 milliárd euró, az üzemi eredmény 2,5 milliárd euró volt. A második helyen az Audi áll 1,009 eladott gyártmánnyal, a harmadik a Skoda 784 ezer darabos értékesítéssel.A csoport a névadó Volkswagen és a Porsche mellett az Audi, a Bentley, a Bugatti, a Cupra, a Lamborghini, a Skoda és a Seat autómárkákat fogja össze, és gyárt motorkerékpárokat (Ducati) és teherautókat (MAN) is.(MTI)