Az 5 legggyakoribb csomagolási hiba webshopos rendeléseknél

Felgyorsult világunkban a technológia fejlődésével egyre többen használják ki az internet nyújtotta lehetőségeket. A koronavírus idején sokan kényszerültek üzletük bezárására vagy szüneteltetésére, így aki továbbra is értékesíteni szeretett volna, egy webshop indításában láthatta meg a lehetőséget.

Egy webáruháznak megannyi tényező mellett a csomagolásra is gondolnia kell, hiszen a megvásárolt terméket el is kell juttatni a megrendelőhöz. Így tehát felmerül a kérdés, hogy mibe csomagoljunk? Papírba? Dobozba? Buborékfóliába? Mekkora csomagolásra lesz egyáltalán szükségünk?

A csomagolás kiválasztása nem egyszerű feladat, hiszen tükröznie kell a vállalatunkat és az értéket, amit képviselünk. A külső borítást látja meg először a vevő, és ez alapján is megítélheti a szolgáltatásunkat.

A webshopos rendeléseket legtöbbször papírból készült dobozba csomagolva juttatják el a megrendelőhöz. A legkedvezőbb első benyomás érdekében megosztunk veled néhány csomagolási hibát, melyeket érdemes lehet elkerülni:

1. Nem megfelelő csomagolóanyag

Ahogy fentebb is említettük, több megoldás közül is választhatsz, ha a külső borításról van szó: doboz, fólia, boríték és még megannyi lehetőség. Érdemes azonban figyelembe venni a szállítási feltételeket is.

A belföldi szállítással ellentétben, külföldre sokkal strapabíróbb, erősebb védelemmel ellátott csomagolás lesz megfelelő, hiszen ilyenkor a hosszú út során több alkalommal is átpakolhatják, mozgathatják, így könnyebben megsérülhet.

2. Minőségből adódó hibák

A gyenge minőségű csomagolóanyag kiválasztása könnyen rossz benyomást kelthet. Nem érdemes könnyen eldobható hulladékként tekinteni rá és emiatt egy olcsóbb megoldást választani. A sokszor alacsonyabb árfekvésű és minőségű csomagolóanyagok esetében a külső borítás könnyen megsérülhet, esetleg elszakadhat, ami egyben a termék sérülését is jelentheti.

A hullámkarton termékek 3 és 5 rétegben is rendelkezésedre állnak, így nehezebb küldeményeknél is megállják a helyüket.

3. Méret gondatlan kiválasztása

Arra gondolunk, amikor a legkisebb tárgyhoz is hatalmas dobozt választasz, és töménytelen mennyiségű térkitöltőanyaggal próbálod orvosolni a helyzetet. A legegyszerűbb megoldás a termékedhez passzoló, megfelelő méretű csomagolóanyag kiválasztása.

A hullámkarton dobozok különböző méretekben is elérhetőek, így mindenki megtalálhatja a számára megfelelőt. Ha a standard méretek közül mégsem találod a megfelelőt, egyedi tervezésre is van lehetőséged.

4. Csomagolási hulladékok

Az előző ponthoz kapcsolódva előfordulhat, hogy termékedet a lehető legbiztonságosabb módon csomagolva átesel a ló túloldalára, így a sok fólia és térkitöltő hab között a vásárolt termék szinte eltűnik.

A térkitöltő elemek használata különösen fontos, főleg törékeny termékek szállításánál, azonban egyféle védőelemmel is elérheted a kívánt hatást.

5. Információ, design hiánya

Az egyszerű sajnos nem mindig nagyszerű. Információ és design hiányában a vásárló csak egy barna dobozt fog kézhez kapni. Első pillantásra még arra sem fog feltétlenül rájönni, hogy melyik rendelése található benne.

Ahhoz, hogy egy kicsit kellemesebbé, pozitívabbá tegyük a vásárlói élményt, használhatunk egyedi mintával nyomtatott dobozokat, melyeken a logónkat, esetleg a webshop nevét szerepeltethetjük. Még kisebb költségvetésből is kivitelezhető a különleges, cégre szabott doboz, hiszen egyedi mintával nyomtatott ragasztószalagokkal is exkluzívvá tehetjük a csomagolást.

A csomagolódoboz tükrözi vállalatod és márkád hitelességét. Kiválasztása izgalmas folyamat, az eredmény pedig hozzájárul a kivételes vásárlói élmény megalapozásához.

A Wanapack-Miniker Kft. különböző csomagolástechnikai megoldásokat kínál, így a webshopos megrendelések csomagolásához is megtalálhatod kedvenceidet. Ne feledd, egyedi dobozgyártásra és nyomtatásra is van lehetőség, így biztosan személyre szabott csomagolást biztosíthatsz vásárlóid számára. További információkért kapcsolatban látogass el a weboldalra!