Átlépte az átlagos albérletár a 250 ezres lélektani határt Budapesten

Erősen indult a 2024-es év a budapesti albérletpiacon: a bérlők a tavaly decemberi árszinthez képest idén februárra 5 százalékos emelkedést tapasztalhattak, így az év második hónapjában az átlagos kínálati bérleti díj átlépte a 250 ezer forintos lélektani határt – derül ki a Rentingo.com bérbeadási platform legfrissebb albérletpiaci elemzéséből. Ezzel együtt az év eleji fizetésemelések és a csökkenő infláció hatására a bérlők fizetési hajlandósága ennél is jobban emelkedett, így másfél éves rekordot jelentő 4,5 százalékra zárult az olló a kínálati és a keresleti oldal között. A verseny élesedik, különösen a kisállattal költöző bérlőknek van nehezebb dolga, akik eleve hátrányos helyzetből indulnak a kiadó lakásokért folyó harcban.

Tovább nőttek a bérleti díjak Budapesten az elmúlt két hónapban, így tavaly december óta összesen közel 5 százalékos volt a drágulás.A bérbeadó platform szerint az év eleji szezonálisan megugró kereslet egyik oka, hogy sokan év végén hoznak az életüket érintő döntéseket, például össze- vagy szétköltözésről, saját otthon megteremtéséről, ami leghamarabb a bérlakáspiacon csapódik le. Emellett februárban már a második tanítási félévre visszatérő hazai és külföldi egyetemisták pörgették tovább a piacot, ami elmarad ugyan a szokásos augusztusi rohamtól, de a tapasztalatok szerint így is érdemi élénkülést eredményez.

A bérlők fizetési hajlandóságát alapvetően meghatározza a reálkeresetek alakulása. Az év eleji fizetésemelések és a csökkenő infláció hatására növekvő reálbérek javították a bérlők lehetőségeit, így a keresleti árszint emelkedése a bérleti díjak növekedését is felülmúlta. Februárban a bérlakást keresők Budapesten 240 ezer forintot is hajlandóak voltak fizetni egy kiadó ingatlanért, ezzel pedig másfél éves viszonylatban rekordszűkre zárult az olló a kínálati és a keresleti oldal között. A legnagyobb különbség 2022 szeptemberében 22 százalék volt a bérlők és a bérbeadók között, ami idén februárra 4,5 százalékra csökkent – állapítja meg a Rentingo.com. A bérbeadó platform szerint a bérlők keresleti árszintjének emelkedése az év további részében is fennmaradhat, miután a gazdaságpolitika idei deklarált célja, hogy a reálbérek érdemben tovább nőjenek. Ez pedig az albérleti díjak további trendszerű emelkedését jelentheti.

Az erősödő kereslet miatt a bérbeadók könnyebben találnak bérlőt, több jelentkező közül választhatják ki a számukra megfelelőt. Ez különösen hátrányosan érintheti a kisállattal költöző bérlőket, akik eleve kedvezőtlenebb pozícióból indulnak az ingatlanbérlésért zajló versenyben. A Rentingo.com saját adatai alapján a legnehezebb dolga a kutyásoknak van, miután a bérbeadók csupán 24 százaléka hajlandó négylábúakat engedni a kiadó ingatlanba. Ennél valamivel szerencsésebbek a macskával költözők, velük a bérbeadók 27 százaléka írna alá bérleti szerződést.

