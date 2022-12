Átlagfogyasztás felett sem emelkednek a gáz- és áramárak januártól

“A kormány a rezsicsökkentés fenntartásával védi meg a magyar családokat az energiahordozók szankciós felárától. Az átlagfogyasztásig a hazai lakossági felhasználók továbbra is a legolcsóbban jutnak földgázhoz, és a második legalacsonyabb áron villamos energiához Európában. Januártól nem változnak a rezsicsökkentett szint felett fizetendő áram- és gázárak sem, így nem nőnek az egyetemes szolgáltatásra jogosult mintegy hatmillió fogyasztó terhei” – jelentette be Lantos Csaba energiaügyi miniszter a tárca közleménye szerint.

Az egyetemes szolgáltatásban vételezett villamos energia lakossági piaci és a földgáz versenypiaci költségeket tükröző árát a szolgáltató adatközlése alapján a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) állapítja meg. A MEKH döntése szerint e körben 2023. január elsejétől is a jelenlegiekkel megegyező árakat kell alkalmazni. A lakossági felhasználók tarifáiban tehát átlagfogyasztás alatt és felett sem hoz változást az újév, ideértve mások mellett a társasházakban vagy többgenerációs családi házakban, az állami és önkormányzati bérlakásokban élőket is – tájékoztatott a tárcavezető.

A miniszter a közlemény szerint hangsúlyozta: az európai felhasználók közül a magyar emberek kapják a legolcsóbban a földgázt, és a második legkedvezőbb árat fizetik az áramért. Még az átlagfogyasztást ötödével meghaladó háztartások költségeinél is csak a szerbiai fogyasztók számára kerül kevesebbe a két legfontosabb energiahordozó – tette hozzá.

Emlékeztetett arra, hogy az átlagfogyasztás feletti lakossági áram- és gázárak jövő évi első megállapítási időszaka március helyett április végéig tart. 2023 elején tehát az eddigi gyakorlattól eltérően nem három, hanem négy hónapra rögzítik a rezsicsökkentett szinten túli tarifákat. Mivel májusig a jelenlegi díjak maradnak érvényben, a családok a teljes fűtési szezonban azonos árakkal számolhatnak. Hozzátette: januártól nem módosulnak az egyetemes szolgáltatásban maradt mintegy 150 ezer mikrovállalkozás által fizetendő, kedvezményes sáv feletti versenypiaci árak sem.

“A kormány jövőre is mindent megtesz a tíz éve megkezdett rezsicsökkentés fenntartásáért. Már korábban kikötötte, hogy a rendszerhasználati díjak januártól sem emelkedhetnek. A szankciós intézkedések miatt az energiahordozók nemzetközi árai történelmi magasságokba nőttek. Magyarországon a rezsicsökkentés és a nyáron létrehozott Rezsivédelmi Alap kíméli meg a családokat a drasztikus költségnövekedéstől. Az önálló Energiaügyi Minisztérium legfontosabb küldetése is a megfizethető árak és a biztonságos ellátás garantálása” – fogalmazott Lantos Csaba a közlemény szerint.(MTI)