Amerikai választások – Nevadai győzelmük után a demokratáknak sikerült megőrizniük a többséget a szenátusban

A demokraták megőrizték többségüket az amerikai szenátusban, miután a szavazatok túlnyomó többségének összesítése után jelöltjük meggyőző vezetésre tett szert Nevada államban, ahol a kormányzóválasztáson ugyanakkor a demokrata vezetőt republikánus váltja.

Az Egyesült Államok törvényhozásának felsőházába Catherine Cortez-Masto került be, megelőzve a republikánus Adam Laxalt Nevada államból. A szavazatok 94 százalékának összegzése után a republikánus jelölt még 900 szavazatos előnyben volt, a 97 százalékos feldolgozottság után viszont szombaton este a demokrata politikus már mintegy 4 ezer szavazattal vezetett, ami azt jelenti, hogy nagy valószínűséggel megnyerte a választást az államban.

Ez egyben azt is jelenti, hogy a 100 tagú szenátusban a demokraták már 50 biztos hellyel rendelkeznek, így a Georgia államban decemberben megismételt választás eredményétől függetlenül megőrzik többségüket, ugyanis a szenátusban a demokrata párti alelnök, Kamala Harris döntő szavazattal rendelkezik 50-50 fős republikánus-demokrata szavazategyenlőség esetén is.

Nevada állam kormányzóválasztásán ugyanakkor az eddigi, demokrata párti kormányzó Steve Sisolak alulmaradt Joe Lombardo republikánus jelölttel szemben.(MTI)