Allianz: 10-ből 6 elektromos autó céges

Az elektromos hajtású járművek iránti kereslet folyamatosan nő hazánkban – a Belügyminisztérium legfrissebb statisztikái alapján 82 277gépkocsi közlekedik zöld rendszámmal a magyar utakon. Az e-autók számával párhuzamosan a rájuk szabott biztosításokra is nő a kereslet. Az Allianz egy éve vezette be elektromos gépjárművekre szabott biztosítási fedezeteit, melynek alkalmából összegyűjtötte az elmúlt év statisztikáit és tapasztalatait.

Az elektromos autók elterjedését novembertől újabb fejlesztési programmal támogatja a kormány, melynek keretében 60 milliárd forintot szánnak a töltőhálózat fejlesztésére és járművásárlás támogatásra. A Datahouse adatai alapján a forgalomba helyezett autók nagyrésze még mindig dízel- vagy benzinmeghajtású, a hibrid autók aránya mintegy 1,5 százalékkal, míg az elektromos járművek részaránya 0,5 százalékkal nőtt az elmúlt egy évben. Idén októberben pedig közel 25 százalékkal több elektromos és plug-in hibrid járművet helyeztek forgalomba az előző év azonos időszakához képest. A gyártók közül tavaly még kimagaslóan a BMW vezette a listát, idén viszont már osztozik az élmezőnyön a Teslával és a Mercedesszel.

A technológia fejlődésével a biztosításkötés is egyszerűbb

Néhány éve még nehézséget jelentett a biztosítóknak, hogy megfelelően beárazzák az elektromos járműveket, és még ma is vannak olyan társaságok, amelyek nem adnak ajánlatot olyan modellekre, amelyek hivatalos javítását Magyarországon nem lehet elvégezni. Ám jellemzően már egyre kevésbé jelent gondot a biztosítóknak akár még a legújabb típusok beárazása is.

„Mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nemzetközi kapcsolatrendszerüknek köszönhetően már az új típusok hazai bevezetése előtt tapasztalatokat tudunk szerezni az egyes járművekről és azok javítási költségeiről, és ennek a tudásnak a birtokában az ismeretlen kockázat magas árazása helyett akár sokkal kedvezőbb díjakat is tudunk kínálni” – mondta Töreky Gábor, az Allianz Hungária Zrt. gépjármű-biztosítási portfóliómenedzsment osztályának vezetője.

Nőtt a vidéki vállalatok penetrációja

Az elektromos és plug-in hibrid járművekre kötött biztosítási szerződések száma folyamatosan növekedett az elmúlt években az Allianznál, az e-autókra szabott fedezetek bevezetése óta több mint 20 százalékkal. A szerződések alapján az új autók dominálnak a biztosításoknál: 60 százalékban 1 évnél fiatalabb autókra kötik a tulajdonosok, 30 százalékban 1-5 éves, 10 százalékban pedig 5-10 éves autókra.

A biztosító adataiból jól látszik, hogy egyre több cég számára fontos, hogy a flottájukban e-autók legyenek, ugyanis a náluk szerződők 59 százaléka jogi személy. A magánszemélyek jórésze (40 százaléka) 30 év feletti, a 17-29 éves korosztály aránya pedig 1 százalék. Emellett a növekvő vidéki penetráció is jól kirajzolódik, mivel a biztosítások 53 százalékát vidéken kötik, 47 százalékát pedig a fővárosban, illetve Pest vármegyében.

A magas javítási költségek, az assistance és a lopások miatt kötünk biztosítást

Az Allianznál a casco biztosítások járműkárainak mintegy 15 százaléka már elektromos/hibrid/plug-in hibrid járművekben keletkezik. A vállalat tapasztalatai szerint a villanyautósok közül legtöbben azért tartják fontosnak a biztosítást, mert a speciális szaktudást, felszerelést igénylő helyreállítási munkák magas költségeit a biztosító nagy részben átvállalja. A hagyományos meghajtású járművekkel szemben ugyanis az elektromos/hibrid/plug-in hibrid járművek helyreállítása átlagosan 30-40 százalékkal többe kerül az alkatrészárak és a speciális tudást igénylő javítási munkadíjak miatt.

Ezenkívül a műszaki meghibásodás esetén nyújtott assistance szolgáltatás és a lopáskártól való félelem motiválja legjobban az autótulajdonosokat. A vállalat szakértői emellett úgy látják, hogy rendkívüli mértékben felértékelődött az ügyfeleknél a biztosító által kínált magas javíthatósági határ és a komplex fedezeti kör, valamint az egyszerű, fix összegű önrész.

„Egy jól megválasztott, elektromos autókra szabott gépjárműbiztosítás óriási segítséget nyújthat. Ha például valakinek lemerül az akkumulátora útközben, a biztosítási csomagjainkban elérhető közúti assistance szolgáltatás részeként töltőautót küldünk a helyszínre, vagy ha az éppen nem elérhető, akkor vállaljuk a vontatás megszervezését és költségét a legközelebbi megfelelő töltőállomásig. Meghibásodás vagy baleset esetén műszaki kollégáink megpróbálják helyben javítani az autót, de amennyiben ez nem lehetséges, akkor biztonságos helyre vontatják, és az Allianz partneri hálózatában elérhető megbízható szakszervizbe szállítják. Emellett a biztosítás fedezetet nyújt az utasok más helyre szállításának megszervezésére és költségeire is 50-100 km-es távolságon belül. Ha a javítás valamilyen okból nem lehetséges, akár négy napra csereautót is biztosítunk” – hangsúlyozta az Allianz Hungária biztosítási szakértője. „A biztosítás azokra az esetekre is védelmet nyújt, ha a töltőkábel, a falitöltő, az adapterek vagy a jármű más töltőberendezése, illetve az akkumulátora véletlenül megsérül, tűz éri vagy ellopják. Az akkumulátor esetében akkor is, ha azt külön lízingeljük” – tette hozzá Töreky Gábor.