álasztás 2022 – Orbán: hatalmas győzelmet arattunk

Hatalmas győzelmet arattunk – mondta Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke vasárnap késő este a kormánypártok budapesti eredményváró rendezvényén.

A kormányfő a Bálna rendezvényközpont előtt felállított színpadon – nem sokkal 23 óra előtt mondott – beszédében úgy fogalmazott: “hatalmas győzelmet arattunk, akkorát, hogy még a Holdról is látszik, de Brüsszelből egészen biztosan”.

“Egész jól nézünk ki, egyre jobban nézünk ki, talán még sohasem néztük ki olyan jól, mint ma este” – mondta a miniszterelnök, akinek beszédét az összegyűlt szimpatizánsok többször is Viktor-Viktor és Ria-ria Hungária felkiáltásokkal szakították félbe.

A nemzeti színekben kivilágított Bálna előtt Orbán Viktor mindenkinek megköszönte azt munkát, amit beletett a győzelembe. Ez jó mulatság, férfimunka volt, jó volt veletek harcolni – üzente, hozzátéve, hogy köszöni a jókívánságokat, az üdvözleteket, a hátbaveregetéseket, a bátorításokat, a munkaórákat és az értük mondott imákat is.

Külön köszöntötte a kormánypártokra “határon túlról figyelő magyarokat”. Köszönjük, hogy segítettek, mert így mi is kaptunk egy esély, hogy segíthessünk nekik – tette hozzá. A kárpátaljai magyaroknak Orbán Viktor azt üzente: tartsanak ki, ne féljenek, az anyaország velük van.

Köszönetet mondott a magyar választópolgároknak, akinek azt üzente: mindent megtesznek annak érdekében, hogy megszolgálják a bizalmat, amit ma este tőlük kaptak.

“Tudjuk, hogy szerénység a legfontosabb, minél nagyobb a győzelem, annál nagyobb szerénységre van szükség, és valljuk be, hogy ma este van is mire szerénynek lennünk” – hangoztatta.



Köszönetet mondott a kormánypártok 100 ezer önkéntesének. Őket úgy jellemezte: nem robotok, nem zsoldosok, hanem önkéntesek, akik szeretik a hazájukat, és ezért hajlandóak voltak vállalni a kockázatot és nehéz munkát.Azt is megjegyezte: ez nem az “okoskodás ideje”, hanem a “boldogság estéje”.A választás eredményét úgy értékelte: akkor nyertek a legjobban, amikor mindenki összeállt ellenük. Pártszövetségének győzelméről azt mondta: óriási nemzetközi erőközpontok és szervezetek mozdultak meg velük szemben. Nekik azt üzente: kidobott pénz volt minden fillér, amit a magyarországi baloldalnak adtak.Úgy fogalmazott: “a magyar baloldal volt Gyuri bácsi életének legrosszabb befektetése. Tizenkét éve csak viszi a pénzt” – utalt Soros Györgyre a Fidesz elnöke.A Fidesz-KDNP szerinte a győzelem minden lehetőségét kimerítette. “Már mindenhogyan nyertünk” – mondta és elsorolta: 2010-ben a régi kétfordulós választási rendszerben is nyert a pártszövetség, 2014-ben az önállóan induló ellenzéki pártokkal szemben is nyert, 2018-ban a részlegesen összefogott ellenzékkel szemben, valamint idén a teljes összefogással szemben.Kijelentette: hiába a taktika, a cselszövés, a ravaszkodás, a végén mindig a szív győz. “Magyarország ma esti győzelme a szív győzelme” – fogalmazott, hozzátéve: azért nyertek, mert van egy közös szenvedélyük, amit úgy hívnak: Magyarország.Nem engedtük, hogy a kudarcos múlt visszatérjen, megvédtük Magyarország függetlenségét és szabadságát, megvédtük Magyarország békéjét és biztonságát – jelentette ki Orbán Viktor. Hozzátette: bár az eredmények még nem ismertek, reméli, hogy megvédték a gyermekeiket és a családjainkat.A kormányfő kiemelte: ennyi ellenfelük még sosem volt. Ide sorolta “a nemzetközi baloldalt körös-körül”, a “brüsszeli bürokratákat”, a “Soros-birodalom minden pénzét és szervezetét”, a “nemzetközi fősodratú médiát”, majd megjegyezte: “és a végén még az ukrán elnök is”.Hiába a rengeteg pénz és a rengeteg túlerő, ha összefogunk nem lehet bennünket megállítani – mondta és felidézte, hogy az október 23-i Békemeneten “mondtuk el együtt: nincs annyi pénz, ami megállíthatna bennünket őket és ha összefognak a legvastagabb falon is át fogunk menni”.Kitért arra is, “a világban nem csak ellenfeleink, barátaink is vannak, ők is mindent megtettek a győzelemért”. Jó szívvel gondolunk az amerikai barátainkra, a lengyelekre, az olaszokra, a spanyolokra, a szerbekre, a szlovákokra és az osztrákokra is – mondta, hozzátéve: ezt a győzelmet nekik is ajánljuk, ez az ő győzelmük is.A kormányfő kiemelte: az egész világ láthatta ma este itt Budapesten, hogy a kereszténydemokrata politika, a konzervatív polgári politika és a hazafias politika győzött.Üzenjük Európának: ez nem a múlt, ez a jövő, ez lesz a mi közös európai jövőnk – fogalmazott, hozzátéve: az egész világ láthatta, hogy a magyarok szeretik a hazájukat.“Mi akik ma győztünk, azt vállaljuk, számunkra mindig Magyarország lesz az első” – emelte ki Orbán Viktor. A Jóisten mindannyiunk felett, Magyarország mindenekelőtt, hajrá Magyarország, hajrá magyarok! – zárta beszédét a kormányfő, majd a pulpituson jelenlévőkkel együtt a rendezvényközpont előtt összegyűltek elénekelték a Kossuth-nótát. (MTI)