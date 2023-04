Agrometeorológia: Spanyolország és Olaszország északi része aszállyal sújtott

Spanyolország jelentős része aszállyal sújtott, és Olaszország északi részén is nehéz körülmények között növekednek a vízhiányos időjárás miatt az őszi vetések – írta áprilisi nemzetközi agrometeorológiai elemzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Az elemzés szerint Európa nagy részét március eleje és április közepe között kissé az átlag fölötti hőmérsékletek jellemezték. Az átlagosnál hűvösebb időjárás volt Skandináviában, Oroszország európai területének északi részén, és például a Pireneusi-félszigeten jóval több fagyos nap fordult elő, mint a szokásos. Bulgáriában a márciusi és áprilisi hideghullámok éjszakai fagyokat és így jelentős károkat okoztak a virágzó gyümölcsösökben.

Az átlagosnál szárazabb időjárás volt a Pireneusi-félszigeten, Franciaország déli partvidékén, Olaszország északnyugati részén, illetve Norvégia partvidékén.

Olaszország északi részén és Spanyolországban a nyári növények vetését aggodalom kíséri, mivel nagyon kevés víz áll rendelkezésre az öntözés számára a víztározókban, emiatt pedig a tavaszi vetés a kevésbé vízigényes kultúrák felé tolódik el, és rizs helyett kukoricát, még inkább napraforgót vetnek. Az öntözetlen területeket helyenként egyáltalán nem tudják bevetni.

A száraz körülményeket az őszi vetések és a tavaszi árpa is megsínyli Spanyolországban és Portugáliában.

Spanyolországban a mezőgazdasági területek mintegy 60 százalékát sújtja aszály. A szántók mellett a szárazság a gyümölcstermesztésre is kihat, a kiszáradt legelők, kaszálók miatt az állatállomány létszámát csökkentik, ezért a szálastakarmány importja, így ára is nő.

Európa más részein ezzel szemben az átlagosnál több csapadék esett márciusban és április elején. Dániában, Svédországban, Írországban, a Benelux-államokban, az Egyesült Királyságban a tavaszi árpa vetését gyakran szakította meg jelentős csapadék, és kérdéses, hogy a csapadékos idő miatt az eredetileg tervezett vetésterületet sikerül-e teljesen bevetni.

Franciaországban és Hollandiában március végére, április elejére mintegy 8-10 százalékát sikerült csak elvetni a cukorrépának, holott ilyenkor ez az arány már 50 százalék szokott lenni.

Az Amerikai Egyesült Államokban eddig országosan a kukorica mintegy 14 százalékát sikerült elvetni, ami kicsit több az ilyenkor szokásosnál. Az őszi búzának 18 százaléka kezdett kalászosodni ugyanekkorra, és az állományok 26 százalékát ítélték jó vagy kiváló állapotúnak. Ugyanakkor Kansas államban, ami a legnagyobb őszibúza-termelő, az állomány 62 százaléka gyenge vagy nagyon gyenge állapotú.

Kelet-Ázsiában a déli területeken hullott csapadék segíti a korai vetésű rizs fejlődését, nyugati részeken a hűvös idő hátráltatta a gyapot vetését, néhol az újravetés is szükségessé vált az 5 fok alatti éjszakai hőmérsékletek miatt – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.(MTI)