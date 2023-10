Adómentes minimálbért ígér a DK

A Demokratikus Koalíció azt ígéri, hogy ha kormányra kerül, akkor adómentessé teszi a minimálbért.

Bodnár Zoltán, a DK politikusa hétfői, online sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy továbbra is Magyarországon „tombol” Európa legmagasabb inflációja, aminek következtében tovább zuhan a fizetések reálértéke.

Hangsúlyozta, hogy az EU-n belül már csak a bolgár minimálbér alacsonyabb a magyarnál, itthon mégis ugyanakkora személyi jövedelemadó sújtja a legkisebb béreket, mint a „milliárdosok jövedelmét”.

Ha az állam megadóztatja a minimálbért, azzal éppen olyan igazságtalanságot követ el, mintha engedné, hogy a vállalatok tetszés szerint egyre kisebb és kisebb fizetést adjanak a dolgozóiknak – jelentette ki Bodnár Zoltán.(MTI)

Minden idők legtöbb kifizetett nyereményét regisztrálta a Szerencsejáték Zrt.

A Tippmixen és a Tippmixprón minden idők legtöbb kifizetett nyereményét regisztrálta a Szerencsejáték Zrt. a szombati, 2-1-es hazai győzelemmel végződött magyar-szerb labdarúgó Európa-bajnoki selejtező kapcsán.

A cég a hétfői közleményében kiemeli, hogy a találkozó több nyereményt generált, mint a 2022-es világbajnokság argentin sikerrel végződött döntője, ráadásul a fogadások számát tekintve is népszerűbb volt a magyar-szerb, mint Lionel Messiék győzelme, vagy éppen az idei Bajnokok Ligája-döntő.

A Szerbia elleni hazai selejtezőt Magyarország kezdte jobban, Varga Barnabás révén a 21. percben megszerezte a vezetést. A Ferencváros csatárának gólja 3,50-es szorzót ért a benne bízóknak, a szerb egyenlítés után bombagólt szerző Sallai Roland találata pedig 4,50-es oddsot kínált a fogadóknak.

A találkozó végkimenetelére érkezett tippek 50 százaléka lett jó, 2,85-ös oddsért. Akik pedig arra tippeltek, hogy Szoboszlai Dominikék már az első félidő lefújásakor is vezetni fognak, 3,50-es nyereményszorzóval kalkulálhattak.

A Puskás Arénában rendezett mérkőzéshez kapcsolódóan rendkívül népszerű volt a „mindkét csapat szerez gólt” opció, a beérkezett tippek 99 százaléka várt gólváltást – 1,90-es oddsért – és a szögletek számát is nagyon sokan eltalálták. A meccsen összesen 13 sarokrúgást végezhetett el a két csapat (3-10), a „szögletszám 9,5”, valamint a „szögletszám 10,5” fogadási sorok helyes tippjéért 2,33-as, valamint 3,00-s szorzó járt, ráadásul előbbi esetében 90, utóbbinál pedig 94 százalék volt a helyes tippek aránya.

Azok a játékosok, akik a pontos végeredményt találták telibe, 9,75-ös szorzóval kalkulálhattak, míg az „1. félidő – Pontos eredmény” piac helyes tippjéért 30-as odds járt. Még kiemelkedőbb a „Pontos eredmény – 1. félidő/Végeredmény” fogadási sor helyes tippje („Magyarország 2:1/Magyarország 2:1”), ahol a jó megérzés 100-as nyereményszorzóval járt együtt. A Tippmixen és a Tippmixprón több olyan fogadó is volt, aki csak ezt az egy piacot megjátszva ért el milliós nyereményt.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása alapján egy budapesti Tippmix-játékos 10 000 forintos téttel, 3-as kötés típusú fogadással 1 210 938 forintot nyert, eltalálva többek között a magyar sikert gólváltás mellett. Egy Tippmixpro-játékos ugyancsak 10 000 forintos téttel, 7-es kötés típusú fogadással 541 019 forintot nyert, helyesen megérezve több esemény mellett Marco Rossi válogatottjának győzelmét, de jól tippelte meg azt is, hogy legalább nyolc szöglet mellett a magyarok kapnak több büntetőlapot.(MTI)