Adó-visszatérítésből nyári tábor? Igen!

Melyik szülő nem töprengett már el azon, mire költené az szja-visszatérítés összegét? A hibásan kitöltött VISSZADO-nyilatkozatot is van lehetőség január 14-ig módosítani – az adó-visszatérítés ugyanis minden, tavaly családi kedvezményre jogosult szülőnek jár, a várt pluszbevétel tehát nem vész el. A NAV 2022. február 15-ig utalja át a pénzt, amelynek a sorsáról már most érdemes elgondolkodni. Például befektethetünk gyermekünk jövőjébe, megvehetünk neki egy régóta vágyott tárgyat, vagy pedig már előre gondoskodhatunk a nyári programjáról.

Miért javasolt már most a vakáció időszakán törni a fejünket?

A hosszú iskolai szünet alatt nem mindenki tudja a nagymamára-nagypapára bízni iskolás gyermekét, és általában a munkahelyen sem tolerálják, ha néhány héten át csemeténk is mellettünk van. Összefoghatunk például barátainkkal úgy, hogy felváltva vigyázunk a gyerekekre, de bébiszittert is fogadhatunk, ha pénztárcánk engedi. Vagy gondolkodhatunk komplexebb fejlesztésben és nagyobb társaságban – ebben az esetben a legjobb döntés egy tematikus nyári tábor, ahol egyrészt tanulnak a diákok, másrészt olyan impulzusok érik őket, amiket nem biztos, hogy a vetésforgóban megoldott felvigyázással megtapasztalhatnak. A környezetváltozás, az új arcok megismerése jó hatással lehet az introvertáltabb gyerekekre is, arról nem beszélve, hogy egy célirányosan megválasztott tábor a későbbi tanulmányokra szintén hatással lehet.

Ha több gyermekünk van

A táborok többsége ad testvérkedvezményt. Ha gyermekeink eltérő érdeklődésűek is, de egy helyen szeretnénk őket tudni, akkor sem kell sorsolással döntenünk arról, hová menjenek. Amennyiben egy több opciót felkínáló táborkomplexumot szemelünk ki, egész biztosan megtalálják a szívüknek kedves programokat, a délutánokat viszont együtt tölthetik, esténként pedig – amennyiben ottalvós nyári táborban gondolkodunk – egy szobában hajthatják álomra a fejüket. Ilyen – mondhatni – közösségi központként szolgál nyaranta a mintegy 30 éves múlttal rendelkező PEOPLE TEAM Alapítvány is.

Mi a helyzet a PT-ben?

A PEOPLE TEAM, azaz a PT 1991 óta szervez angoltáborokat, a kétezres években azonban folyamatosan bővítették választékukat. Az alapnak számító angoltábor mellett 2022-ben még 16 másik szekció, vagyis filmestábor, gamertábor, programozótábor, robotikatábor, dróntábor, 3D konstruktőrök tábora, brókerek és tőzsdecápák, játéktábor, fotóstábor, kézművestábor, írótábor, tudóstábor, színházi tábor, kuktatábor, sport- és tánctábor várja a világ minden tájáról érkező 7–17 éves fiatalokat. A bejárós és bentlakásos verzióban egyaránt elérhető nyáritábor-kínálatra február 15-én (az adó-visszatérítés átutalásának határidejéig) nyílik meg a jelentkezési lehetőség, ennek oldala ide kattintva található. A táborban az elszállásoláson és a programokon kívül természetesen az étkezés is biztosított, az egyedi kérésekre (például ételérzékenység, vegánság, testvérrel egy szobába kerülés stb.) is figyelemmel vannak a szervezők. Ha az ismerős/testvér gyerekek napközben más-más tábori téma gyakorlati foglalkozásain vesznek is részt, a nap többi részében még mindig lehetnek együtt a szabadon választott programok alatt, amelyek során többek között sportolhatnak, mozizhatnak, csapatversenyeken vagy koncerten vezethetik le a fölös energiáikat. Az egyhetes turnusok július 24-én, 31-én és augusztus 7-én kezdődnek; a foglalkozások kis létszámú csoportokban valósulnak meg, így a résztvevők minden kérdésükre választ kaphatnak. A PT életre szóló élményeket nyújt a gyerekeknek, a szülőknek pedig megnyugvást afelől, hogy jó kezekbe kerültek a srácaik. Az adó-visszatérítés tehát biztos helyre kerül azoknál, akik körültekintően választanak nyári tábort.