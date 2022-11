Adathalász-kísérletre figyelmeztet a Takarékbank

Megszaporodtak az utóbbi időszakban a Takarékbank ügyfeleit célzó adathalász kísérletek, amelyek során a csalók személyes adatokat próbálnak megszerezni. Az adathalászok legújabb módszere, hogy a Google és a Bing keresőjében hirdetik csaló oldalaikat – figyelmeztetett szerdai közleményében a hitelintézet.

Ismertetik: az elmúlt időszakban számos bejelentés érkezett a Takarékbankhoz, amelyek szerint adathalász linkre kattintottak a Google vagy a Bing keresőjéből.

A bank szakemberei biztonságuk érdekében azt javasolják az ügyfeleknek, hogy sose a böngésző keresőjén keresztül keressenek rá a bank vagy bankjuk internetbankjának oldalára, hanem minden esetben a bank hivatalos honlapjáról nyissák meg az internetbankot.

Figyelmeztetnek arra is, hogy az ügyfelek ellenőrizzék a böngésző címsorában szereplő címet, és amennyiben nem a helyes cím szerepel, vagy nem “.hu”-ra végződik a cím, azonnal zárják be a böngészőt.

Minden esetben olvassák el az SMS-ben kapott jóváhagyó kódot tartalmazó üzenetet, és ellenőrizzék, mihez adják jóváhagyásukat. A bank applikációjával történő jóváhagyás előtt is mindig ellenőrizzék az aláírandó tranzakciót – szorgalmazzák a bank szakemberei.

Egyben arra biztatják az ügyfeleket, hogy ha bizonytalanok a Takarékbanktól kapott üzeneteket illetően (például nem ők indították a tranzakciót vagy applikáció telepítést vagy idegen nyelvű SMS érkezik), azonnal hívják a bank telefonos ügyfélszolgálatát.

Amennyiben mégis megnyitották a hivatkozást és megadták az adataikat, azonnal keressék fel a bank ügyfélszolgálatát és függesszék fel netbankjogosultságukat! – figyelmeztet a Takarékbank.(MTI)