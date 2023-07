Accor: az üzleti utazás visszatért, a kulcs a tudatosság

Az üzleti világ még mindig otthonról zoomol? A céges utazásokkal kapcsolatos kiadások már teljesen visszaálltak a világjárvány előtti szintre? A kibocsátási költségvetés lép a pénzügyi költségvetés helyébe?

A technológiai, jogi, energetikai, mérnöki és gyógyszeripari ágazat képviselői az Accor Masters of Travel tanácsadó testületének ülésén Brüsszelben gyűltek össze, hogy megalkossák az üzleti utazások és vállalati megbeszélések pandémia utáni jövőképét. A résztvevők az utazás valódi értékének mélyére ástak, értékelték az ezzel kapcsolatos környezeti, társadalmi és vezetési (ESG) igényeket, illetve vállalati prioritásokat 2024-re és azon túl. Az Accor új Business of Travel jelentéséből megismerhetjük ezeket a megállapításokat, valamint az üzleti utazásokra vonatkozó új európai és globális adatokat.

Az üzleti utazások iránti kereslet visszatért, ugyanúgy, ahogy a személyes és vállalati iparági rendezvények is – de azzal a feltétellel, ha az üzleti igények egyensúlyba kerülnek a társadalmi és környezetvédelmi szempontokkal. A résztvevők egyetértettek abban, hogy mostantól az üzleti utazás is tudatos utazás (purposeful travel).

Az Accor kutatása szerint (Deloitte) az üzleti utazásokra fordított kiadások 2019-hez képest mindössze 24 százalékkal csökkentek, és 2024-re várhatóan vissza is állnak a járvány előtti szintre. Ezt az Accor nemrégiben végzett globális üzleti utazási felmérése is alátámasztja: a válaszadók 57 százaléka 2024-ben az utazási költségvetés növekedésére számít a 2023-as kiadásokhoz képest. Ugyanezek a vállalatok 2024-ben a költségmegtakarítás után az „utazási élményt” tekintik majd a második legfontosabb szempontnak. A válaszadók 46 százaléka megerősítette, hogy az év hátralévő részében valószínűleg nem fogja korlátozni az üzleti utazásokat.

„A Masters of Travel mélyreható betekintést nyújt az üzleti utazások jelenlegi helyzetébe – mondta Saskia Gentil, az Accor európai és észak-afrikai értékesítési vezérigazgató-helyettese. – A cégek igyekeznek egyensúlyt teremteni hatékonyság és tudatosság között, az iparágban ez most a nagy változások és átértékelődés ideje. A Masters of Travel résztvevői a tétlenség időszakát követően alig várják, hogy újra útra keljenek. Az értéket és a fenntarthatóságot szem előtt tartva, a munka és a szabadidő alkalmazottak számára jólétet biztosító egyensúlyának megteremtésével a vállalkozások növelhetik a bevételeiket, és újra feléleszthetik a személyes találkozás varázsát.”

A személyes találkozások értéke tagadhatatlan: a szakemberek becslései szerint 25 százalékkal több bevételt jelent, ha a felek személyesen is találkoznak. És nem csak arról van szó, hogy a munkavállalóknak mentális egészségük és munkahelyi elégedettségük érdekében szükségük van a kollégákkal és munkatársakkal való interakcióra. A cégek minden utazást gondosan értékelnek a ROI és a ROE – a befektetés, és egyre inkább az elvárások megtérülése – szempontjából. Ha nincs megtérülés, nincs repülés.

A virtuális megbeszélés a Covid előtt nem volt mindennapos, de mára a munka világának elfogadott részévé vált. Amíg viszont a technológia nem zárkózik fel, és a hologramok nem tudnak érzelemmel mosolyogni, az üzleteket még mindig kézfogással pecsételik meg.

Sokakat foglalkoztatnak a környezetvédelmi szempontok. Az Accor vállalati ügyfelek körében végzett felméréséből kiderült, hogy a cégek 54 százaléka jelölte meg a széndioxid-kibocsátást CSR-prioritásként, és foglalási döntéseikben kiemelten fontosnak ítélték „a fenntarthatóságot a 2024-es szállodai beszerzések és kiválasztások során”. Az utazók és a vendéglátók közös felelőssége a fenntarthatóbb utazás, és ebben együtt is kell működniük. Az Accor szállodák több mint 70 százaléka rendelkezik széndioxidkibocsátás-mérő eszközökkel, és a résztvevők szívesen költenek többet egy éjszakáért a magasabb szintű környezetvédelmi referenciákkal rendelkező hotelekben.

A céges találkozók összekötése a szabadidő céltudatos eltöltésével azt jelenti, hogy az utazók tovább maradnak, és egy sebességfokozatot lejjebb kapcsolnak, hogy a lehető legjobban kihasználják a széndioxid-kibocsátásukat. Bár még mindig gyerekcipőben jár, a cégek és a munkavállalók egyértelműen értékelik a bleisure turizmust, azaz a üzleti és szabadidős célok összekapcsolását.

A fiatalabb munkavállalók nagyobb valószínűséggel kombinálják az üzleti és a szabadidős célokat bleisure utazásokon, de a tendencia az összes demográfiai csoportban terjed. Az Accor felmérésében megkérdezett ügyfelek 67 százaléka hosszabbította már meg üzleti útját 2022-ben. Az utazásszervezők biztosítási szempontból óvatosságra intenek, mivel a partnerek és a családok gyakran nem tartoznak a biztosítási fedezet alá, és a számlák felosztása, a hűségpontok és a juttatások megosztása tekintetében is léteznek szürke zónák.

Az üzleti utazók jólléte kiemelt jelentőségű. „A fogyasztók ma már megértik, hogy másképp kell ügyelniük az egészségükre. Létfontosságú, hogy képesek legyünk számukra hiteles, holisztikus és átgondolt wellness-kínálatot nyújtani – mondta Emlyn Brown, az Accor jóllétért felelős globális senior alelnöke. – Ötből négy vendégünk – kortól, demográfiai jellemzőktől és országtól függetlenül – mindennap tesz valamit jólléte érdekében. Ezért ezt az igényt minden márkánknak ki kell elégítenie és meg is kell haladnia, függetlenül attól, hogy az utazók melyik hotelünkben szállnak meg” – tette hozzá Emlyn Brown.

A Masters of Travel résztvevői jelezték, hogy a hűségprogramok is motiválják az alkalmazottakat az üzleti utakra. A fiatalabb utazók olyan élményszerű szolgáltatásokat keresnek, mint a koncertek, italok vagy akár a kerékpárkölcsönzés. Az ALL: Az Accor Live Limitless több mint 95 partneri megállapodás révén kínál a tartózkodáson túl kedvezményeket, szolgáltatásokat és élményeket.

Bár a technológia kulcsfontosságú a foglalások minden területén, ennek emberközpontúnak kell lennie, a folyamatok javítását kell szolgálnia, és az emberi kapcsolatokat sem szabad nélkülöznie.

A vállalati utazások világa gyorsan változik, és az ügyfeleknek és a vendéglátóipari vállalkozásoknak meg kell tanulniuk alkalmazkodni. „Az összegyűjtött tapasztalatok szerint alakítjuk az utazással kapcsolatos megközelítésünket annak érdekében, hogy teljes mértékben megértsük, mit gondolnak a vállalkozások, és együttműködve olyan megoldásokat tudjunk kidolgozni, amelyek megfelelnek a céljaiknak” – mondta Sabine Toplak, az Accor európai és észak-afrikai vállalati és utazásszervezői értékesítésért felelős alelnöke, a Masters of Travel társ-házigazdája.