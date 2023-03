A világ leggazdagabb sportklubjai

A top 10-ben 4 sportág is képviselteti magát, a győztes klub pedig már zsinórban ötödször tudta behúzni a legértékesebb klub címét.

A Dallas Cowboys vezeti ezt a listát, akik még 5 évvel ezelőtt a Real Madridot tudták letaszítani a képzeletbeli trónról. A csapatnak 1989 óta egy dúsgazdag amerikai üzletember a tulajdonosa Jerry Jones személyében, ahhoz pedig, hogy a Cowboys a világ legértékesebb kluba legyen még komoly sikereket sem kellett elérniük, hiszen a csapat utoljára 1995-ben jutott be a Super Bowlba, de a konferencia döntő is ugyanekkor jött össze utoljára nekik a Bet365 adatai szerint. A dallasi amerikai focicsapat értéke jelenleg 5,5 millió dollára körül van.

A második helyet jelenleg a New York Yankees foglalja el, akik szintén nem dúskálnak a sikerekben az utóbbi évtizedben, de ettől függetlenül a csapat nagyon értékes az Unibet fogadás oldal adatai szerint. Ugyanez elmondható a lista harmadik helyezettjéről is, akikhez nem is kell továbbmennünk New Yorkból, csak a baseballt kell kosárlabdára váltatanunk. A New York Knicks a már több évtizedre visszanyuló pocsék szereplés ellenére és a világ egyik legnépszerűbb és legértékesebb sportklubja, tehát egyáltalán nem meglepetés a helyezesük, pedig már nagyon régóta várnak egy kiemelkedő eredményre a Madison Square Gardenben.

A negyedik helyezett sem meglepetés, a Los Angeles Lakerst senkinek nem kell bemutatni, elég ha csak felsoroljuk Magic Johnson, Kobe Bryant, vagy most jelenleg Lebron James nevét, aki pár éve szintén bajoni gyűrűig cipelte a Lakerst. De még ekkor sem érünk el az első futballklubhoz, az ötödik helyen a Golden State Warriors van, akikről 2015-ig elképzelhetetlen volt, hogy egy ilyen listán rajta legyenek, hiszen az akkor még Oaklendben szenvedő klub az NBA egyik legkisebb piaca volt. Azonban 2015-ben jött az első bajnoki cím Steph Curryéknek, és egy dinasztia alakult meg.

Az első labdarúgóklub a hatodik helyen érkezik meg, a Real Madrid mögött egyébként még 2 fuballklub fér be a top 10-be, a Barcelona és a Manchester United található még az élmezőnyben. Ezen kívül a világ legértékesebb 10 sportklubja között még a New England Patriots és a New York Giants található.