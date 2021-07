A vártnál lassabban nőtt a brit gazdaság teljesítménye májusban

A vártnál jóval lassabban nőtt májusban a brit gazdaság teljesítménye a koronavírus-járvány megfékezését célzó korlátozások jelentős enyhítése ellenére is.

A brit statisztikai hivatal (ONS) pénteki ismertetése szerint a hazai össztermék (GDP) értéke májusban 0,8 százalékkal emelkedett az előző hónappal összehasonlítva.

Az elemzői előrejelzések 1,5-1,8 százalék közötti havi összevetésű növekedést valószínűsítettek májusra.

Az ONS ráadásul az áprilisi növekedési ütemre adott becslését is alaposan visszavette: az első adatközlésben szereplő 2,3 százalék helyett a pénteki ismertetésben 2 százalékos növekedés szerepel az idei negyedik hónapra.

A májussal zárult három hónapban 3,6 százalékkal nőtt a brit GDP-érték. Az elemzői várakozások konszenzusos átlaga 3,9 százalékos háromhavi összevetésű növekedést valószínűsített erre az időszakra.

A statisztikai hivatal friss számításai szerint mindezek alapján a brit GDP-érték májusban még mindig 3,1 százalékkal alacsonyabb volt, mint tavaly februárban, a koronavírus-járvány megfékezése végett 2020 márciusától érvénybe léptetett első korlátozási intézkedéscsomag előtti utolsó teljes hónapban.

Az ONS hangsúlyozza ugyanakkor azt is, hogy május volt a negyedik olyan hónap egymás után, amelyben nőtt a brit hazai össztermék értéke.



A statisztikai hivatal azonban az év korábbi szakaszaira szóló becsléseit is módosította. A felülvizsgált pénteki adatsor alapján januárban az előzőleg számítottnál 0,2 százalékponttal nagyobb mértékben, 2,7 százalékkal csökkent, márciusban viszont 2,4 százalékponttal, az eddigi becslésben szereplő ütemnél 0,3 százalékponttal gyorsabban nőtt havi összevetésben a brit GDP-érték.Mindezt egybevetve a pénteken ismertetett friss számítások arra vallanak, hogy a brit gazdaság teljesítménye a korábban kimutatott 1,5 százalék helyett 1,6 százalékkal csökkent az idei első naptári negyedévben az előző negyedévhez mérve.A tavaly február és 2021 májusa között mért 3,1 százalékos halmozott GDP-visszaesésen belül a brit hazai össztermék 80 százalékát előállító szolgáltatási szektor teljesítménye 3,4 százalékkal, a feldolgozószektoré 3 százalékkal csökkent, az építőiparé 0,3 százalékkal bővült.A tavaly februárhoz viszonyított kumulatív teljesítménycsökkenés ugyanakkor messze elmarad az első zárlat okozta tavaly tavaszi szabadesésszerű zuhanástól: 2020 második negyedévében 19,5 százalékkal, a tavalyi év egészében átlagosan 9,8 százalékkal zuhant reálértéken a brit hazai össztermék, amely így a 2013-ban elért szintre esett vissza.A tavalyi második negyedévi és az egész éves GDP-zuhanás egyaránt példátlan mértékű volt a modern brit gazdaságtörténetben.Londoni makrogazdasági elemzők várakozása szerint a brit gazdaság havi összevetésű növekedési ütemei a következő hónapokban tovább lassulnak, de a hazai össztermék várhatóan így is eléri még az idén a koronavírus-járvány előtti szintet.Samuel Tombs, a Pantheon Macroeconomics londoni üzleti elemzőműhely brit gazdasági ügyekkel foglalkozó főközgazdásza a májusi GDP-adatok pénteki ismertetése utáni előrejelzésében kifejtette: számos jelzőszám – köztük a járvány üzleti hatásairól készített friss ONS-felmérés, valamint a Bank of England által a bankkártya-tranzakciókról és a közlekedési eszközök használatáról készített kimutatás – arra vall, hogy a gazdasági aktivitás júniusban stabilizálódott.A ház mindezek alapján azzal számol, hogy a következő négy hónapban a havi összevetésű GDP-növekedések átlaga 0,5 százalék lesz.A Pantheon Macroeconomics számításai szerint ez azt is jelenti, hogy a brit gazdaság aktivitása az idei év legvégén éri el ismét a járvány előtti szintet.(MTI)