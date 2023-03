A vártnál gyorsabban nőtt a brit gazdaság teljesítménye januárban

A vártnál gyorsabban, 0,3 százalékkal nőtt a brit hazai össztermék (GDP) januárban az előző hónaphoz mérve – közölte pénteken a brit statisztikai hivatal (ONS). Az elemzői előrejelzések átlaga 0,1 százalékos GDP-bővülést valószínűsített az idei első hónapra.

Decemberben 0,5 százalékos visszaesést, novemberben 0,1 százalékos növekedést mértek a brit gazdaságban havi összevetésben.

A pénteken ismertetett friss becslés azt jelenti, hogy a januárral zárult három hónapban stagnált – vagyis nem nőtt, de nem is csökkent – a brit gazdaság teljesítménye az októberben véget ért háromhavi összehasonlító időszakhoz képest.

A tavalyi negyedik negyedévben is stagnált a brit GDP-érték. Ezzel Nagy-Britannia 2022-ben szűken ugyan, de elkerülte a recessziót, az általánosan elfogadott technikai meghatározás alapján ugyanis egy gazdaság akkor kerül recesszióba, ha a GDP két egymást követő negyedévben visszaesik.

A tavalyi harmadik negyedévben a brit hazai össztermék 0,3 százalékkal csökkent.

Az brit statisztikai hivatal a pénteken közzétett januári GDP-becslésben közölte: számításai szerint az elmúlt időszak aktivitási adatai együtt azt jelentik, hogy a brit hazai össztermék értéke januárban 0,2 százalékkal alacsonyabb volt, mint 2020 februárjában, vagyis a nagy-britanniai koronavírus-járvány megfékezésére 2020 márciusától elrendelt országos korlátozások előtti utolsó teljes hónapban.

A vártnál jobb januári növekedési lendület fő hajtóerejét az ONS szerint a brit gazdaság teljesítményének 80 százalékát adó szolgáltatási szektor adta: ez az ágazat az idei első hónapban 0,5 százalékkal bővült.

A termelőszektorok kibocsátási értéke 0,3 százalékkal, az építőiparé 1,7 százalékkal csökkent januárban az előző hónaphoz képest.

A szolgáltatási szektor januári élénküléséhez a brit statisztikai hivatal pénteki beszámolója szerint jelentősen hozzájárult, hogy a decemberi labdarúgó-világbajnokság után januárban újraindultak az angol labdarúgó-bajnokság első osztálya, a Premier League mérkőzései.

A szolgáltatások és az egész brit gazdaság élénkülő teljesítményét a legutóbbi vállalati aktivitási adatok is jelezték.

Az S&P Global pénzügyi-gazdasági adatszolgáltató csoport és a brit vállalati szektor beszerzési aktivitását mérő intézet (Chartered Institute of Procurement & Supply, CIPS) közös felmérése szerint a brit feldolgozóipar és a szolgáltatási szektor szezonálisan kiigazított kompozit beszerzésimenedzser-indexe (BMI) februárban 53,1-re emelkedett a januárban kimutatott 48,5-ről.

Az 50-et meghaladó BMI-indexek a vizsgált szektorok aktivitásának élénkülését, az 50 alatti mutatók az aktivitás lanyhulását jelzik, vagyis az 53,1-es februári kompozit adat a brit üzleti szektor teljesítményének jelentős ütemű fellendülésére vall.

A februári kompozit BMI-indexen belül is a szolgáltatási szektor mutatta a nagyobb lendületet: az ágazat aktivitási mérőszáma a januári 48,7-ről 53,5-re emelkedett a múlt hónapban.

