A várakozással ellentétben csökkent a brit gazdaság teljesítménye októberben

Havi összevetésben számolva 0,3 százalékkal csökkent Nagy-Britannia – az EU-n kívüli legnagyobb európai gazdaság – hazai össztermékének (GDP) értéke októberben a brit statisztikai hivatal (ONS) szerdai ismertetése szerint. Ez jóval gyengébb teljesítmény a vártnál: az elemzői előrejelzések többsége stagnálást, a borúlátóbb prognózisok is csak 0,1 százalékos GDP-visszaesést valószínűsítettek októberre.

Szeptemberben 0,2 százalékos havi növekedést mértek a brit gazdaságban.

Az ONS beszámolója szerint a brit GDP-érték stagnált az októberrel zárult három hónapban a júliusban véget ért összehasonlító háromhavi időszakhoz képest.

Az októberi havi GDP-visszaesésben a brit hazai össztermék 80 százalékát előállító szolgáltatási szektor gyengülése volt a legfőbb tényező: ennek az ágazatnak a kibocsátása 0,2 százalékkal csökkent az előző hónaphoz képest.

A statisztikai hivatal számításai szerint a szolgáltatásokon belül a fogyasztókkal közvetlen kapcsolatban lévő szektorok teljesítménye októberben 0,1 százalékkal csökkent, és még mindig 5 százalékkal elmarad a koronavírus-járvány előtti szinttől.

A termelőszektorok kibocsátása 0,8 százalékkal, az építőiparé 0,5 százalékkal esett vissza októberben az előző hónaphoz viszonyítva.

A brit feldolgozó ágazat gyengülő teljesítményét más mérőszámok is egyértelműen jelzik.

Az S&P Global pénzügyi-gazdasági adatszolgáltató csoport és a brit vállalati szektor beszerzési aktivitását mérő intézet (Chartered Institute of Procurement & Supply, CIPS) közös felmérése szerint a brit gyáripar szezonálisan kiigazított beszerzésimenedzser-indexe (BMI) az októberi 44,8 után a múlt hónapban 47,2 volt.

Az 50 alatti BMI-indexek a vizsgált szektorok aktivitásának lanyhulását jelzik, vagyis a 47,2-es novemberi gyáripari adat a valamelyes javulás ellenére továbbra is a brit feldolgozóipar teljesítményének visszaesését mutatja.

A gyáripar aktivitási mutatója 16 hónapja folyamatosan a gyengülést jelző, 50 alatti tartományban jár.

Az utóbbi időben borúlátó előrejelzések készültek a brit gazdaság távolabbi kilátásairól is.

Az Office for Budget Responsibility, OBR) nevű független, de a brit kormány számára is előrejelzéseket készítő kutatóműhely friss prognózisában 2024-re 0,7 százalékos, 2025-re 1,4 százalékos növekedést valószínűsített a brit gazdaságban. Ez meredeken rontott előrejelzés, az intézet előző előrejelzésében ugyanis erre a két évre 1,8, illetve 2,5 százalékos növekedési várakozás szerepelt.

A cég szerint a prognózisok jelentős rontását az infláció által a reálbérekre gyakorolt nyomás, a kamatok emelkedése és a kormányzati támogatások leépítése indokolja.

Az OBR számításai szerint a nagy-britanniai életszínvonal – a háztartások egy főre jutó, szabadon rendelkezésre álló reáljövedelmi hányadának (RHDI) mércéjén számolva – még a 2024-2025-ös költségvetési évben is 3,5 százalékkal alacsonyabb lesz a koronavírus-járvány előtti szintnél.(MTI)