A társadalom és a technológia jövőjével foglalkozik a Neumann Társaság idei konferenciája

A jövőt befolyásoló technológiákra, trendekre fókuszál a Neumann Társaság szokásos éves konferenciája, amelyet Deep IT alcímmel online rendeznek meg november 10-én.

A szervezők közleménye szerint a regisztráció után ingyenesen követhető eseményen szó esik majd arról, hogy milyen technológiai veszélyek (például a deep fake videók) fenyegetik a társadalmat, illetve milyen technológiák segítik azt. Az előadók arra a kérdésre keresik a választ, hogy hogyan lehet elősegíteni egy élhetőbb, biztonságosabb világ megteremtését.

A világ egyik legjelentősebb, 3D-nyomtatókat gyártó cége, a Formlabs bostoni központjából jelentkezik majd be a konferenciára Lakatos Dávid, a cég termékfejlesztési vezetője, aki a 3D-nyomtatás következő tíz évéről tart előadást, kitérve arra, hogy milyen jelentős változásokat hoz majd a technológia a fogászatban és az orvoslás egyéb területein.

Horváth Zoltán, a Széchenyi István Egyetem professzora a valóság digitális leképezése, az úgynevezett digitális ikrek felhasználási lehetőségeibe avatja be az érdeklődőket. Előadásából kiderül majd, hogy napjainkban miként alkalmazzák a hazai fejlesztésű fejlett digitális modelleket, szimulációkat, illetve gépi tanulási módszereket a mezőgazdaságtól az egészségügyig.

Veszelszki Ágnes nyelvész, újmédia-kutató, a Budapesti Corvinus Egyetem tanszékvezető egyetemi docense a vizuális manipuláció témakörével foglalkozik. Ezen belül is azt vizsgálja, hogy az új technológiák (mint például a deepfake) aláássák-e az interneten megjelenő információk hitelességét.



Prószéky Gábor matematikus, nyelvész, a MorphoLogic cég alapítója, a Nyelvtudományi Kutatóközpont főigazgatója előadásában abba ad betekintést, hogy miként alakul majd a nyelvek gépi feldolgozásának a jövője, és a mesterséges intelligenciák hogyan befolyásolják a beszédfelismerő, gépi hanggal kommunikáló rendszerek működését.A beharangozó szerint a Neumann Társaság a Deep IT konferencián fogja átadni hagyományos éves díjait, az informatikai készségek széleskörű elterjesztéséhez tevékenyen hozzájáruló szakembereket elismerő Neumann-díjat, a számítástudományban, illetve a számítástechnika alkalmazása területén nagyot alkotóknak odaítélt Kalmár-díjat, valamint a társaság életműdíját is. Ugyancsak a konferencián fogják átadni a 35 évnél fiatalabb szakembereknek járó Kemény János-díjat, az oktatók, tanárok munkáját elismerő Tarján-emlékérmet, illetve az Infotér és az IVSZ – Szövetség a digitális gazdaságért iparági szervezetekkel közös Az év informatikai újságírója díjat is.(MTI)