A Századvég mérése szerint csak a háztartások konjunktúraérzete javult

A háztartások konjunktúraérzete az előző hónaphoz hasonlóan kismértékben javult, a mínusz 100 és plusz 100 közötti skálán értelmezve -6,2-ről -5,7-re; közben pedig a vállalkozásoknál ugyanekkora mértékben, -5,5 pontról -6,0 pontra, romlott – közölte a Századvég Gazdaságkutató júliusi felmérése eredményeit az MTI-vel kedden.

A közleményben kiemelték: a konjunktúraindexek jövőbeni alakulását várhatóan ismét a vírushelyzet határozza meg. Amennyiben nem lesz szükség ismételt korlátozások elrendelésére, akkor a konjunktúraérzet fokozatos javulása várható, ellenkező esetben kedvezőtlen hatással lehet számolni – fejtették ki.

A lakossági konjunktúraindex egyes alindexei közül a legkedvezőbb júliusban is a foglalkoztatási helyzet megítélése volt: ennek pontértéke az előző havi +2,3-ről +4,3-re emelkedett, azaz a foglalkoztatási helyzetet már inkább pozitívan ítéli meg a lakosság, összhangban a munkahelyek újranyitásával. A magas infláció ellenére is kismértékben javult az inflációs alindex, -34,7-ről -33,6-re, amely azonban a négy mutató közül még így is a legalacsonyabb. Minimális mértékben, -8,1-ről -7,8-re emelkedett a gazdasági környezet megítélése, míg az anyagi helyzeté kismértékben, -6,8-ről -7,7-re csökkent.



Visszarendeződés látszik a ledolgozott munkaórák számában: a heti 30 és 45 óra között dolgozók aránya 59,0 százalékra emelkedett, miközben a 45 óránál többet dolgozók aránya 30,7 százalékra mérséklődött. Az adatok arra utalnak, hogy a vállalkozások kevésbé ütköznek kapacitáskorlátba, hiszen a munkaerő nagyobb része dolgozik normál munkarendben – magyarázta a gazdaságkutató.A vállalati felmérésben a legnagyobb mértékben az iparági környezet megítélése romlott, 22,7 pontról 17,7 pontra, azonban még így is ennek a legkedvezőbb a megítélése az egyes alindexek közül. Júniushoz képest csökkent a gazdasági környezet megítélése is, 2,2 ponttal -10,2 pontra, amely viszont még mindig kedvezőbb a májusi szintnél. Kismértékben, -8,8 pontról -8,3 pontra javult a termelési környezet megítélése, míg az üzleti környezeté -7,1-ről -6,5-re emelkedett.A legnagyobb javulás júliusban az előző hónaphoz képest a rendelésállomány szintjében következett be. Míg júniusban a vállalatok 33,4 százaléka mondta, hogy a rendelésállomány az év adott szakában jellemzőhöz képest alacsony, addig ez az érték júliusban már csak 28,5 százalék volt.A Századvég Gazdaságkutató Zrt. 2019 augusztusa óta hónapról hónapra készíti el a vállalati, illetve a lakossági konjunktúraindexet; ezen felül 4-4 alindexet is készítenek. Felmérésükben 1000 vállalatvezetőt, illetve 1000 felnőtt korú lakost kérdeznek meg a gazdasági helyzetről.(MTI)