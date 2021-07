A SPAR házhoz szállítási szolgáltatása már Székesfehérváron is elérhető

Látványosan emelkedik az áruházlánc online shopjában vásárlók száma és egyre növekszik a szolgáltatásba bevont terület is. 2021. július 1-től a SPAR online shopban beszerzett áruk otthoni kiszállítását már a Fejér megyei székhelyen is igénybe vehetik a vevők.

Székesfehérvár mintegy százezer lakosával nőtt 2021. július 1-től azon vásárlók száma, akik igénybe vehetik a SPAR online shopot és a házhoz szállítási szolgáltatást. A vállalat tavalyelőtt közel egymilliárd forintos fejlesztésnek köszönhetően indította útjára az új lakossági árubeszerzési formát, amely időtakarékos és kényelmes.

„Áruházláncunk üzletpolitikájának fókuszában a mindenkori vásárlói igények minőségi kiszolgálása áll. A SPAR online shop ezt az elvet teljesíti, amikor a megrendelt árukat hibátlanul és időben kézbesíti a fogyasztókhoz. A kereslet- és forgalombővülés indokolta, hogy Székesfehérvárt is bevonjuk a szolgáltatásba és terveink szerint ezt a lehetőséget újabb településekkel osztjuk meg még az idén” – mondta Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője.

Házhoz szállítási szolgáltatással a Fejér megyei székhelyen hétfőtől péntekig 8:00 és 22:00 óra között, szombaton 8:00 órától 18:00 óráig, kétórás idősávokban rendelhetnek a vásárlók. Az online shopban ugyanazon az áron lesz elérhető 21 ezernél is több árucikk, mint amelyek bármely INTERSPAR hipermarket kínálatában is megtalálhatóak. Az online shop számos digitális eszközön elérhető: okostelefonon, tableten és asztali számítógépen is leadható a rendelés.

A házhoz szállítással jelenleg Budapesten és közel ötven környező településen, Tatabányán és szűkebb vonzáskörzetében, illetve a Velencei-tó vidékének tíz, turisztikailag frekventált településén – Agárdon, Baracskán, Gárdonyon, Kápolnásnyéken, Martonvásáron, Nadapon, Pákozdon, Sukorón, Tárnokon és Velencén – élhetnek a vásárlók.

A SPAR Magyarország felmérése szerint az online shop-szolgáltatást főleg 35-44 éves városi vagy az agglomerációban élő családos, átlagjövedelem feletti keresetű hölgyek, illetve a 65 éven felüli nyugdíjasok veszik igénybe. Jellemző, hogy rendszeresen SPAR áruházakban vásárolnak hagyományos módon is, hűek a kedvelt márkáikhoz, jól ismerik és szeretik az üzletlánc áruit.