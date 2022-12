A Richter 55 millió eurós szándéknyilatkozatot írt alá a Donesta értékesítéséről 90 országban

Kötelező erejű szándéknyilatkozatot írt alá a Richter Gedeon Nyrt. a belga Mithra Pharmaceuticals-szal egy estetrol alapú hormonpótló termékjelölt, a Donesta forgalmazásáról menopauzában lévő nők számára – jelentette be kedden a magyar gyógyszercég a Budapesti Értktőzsde (BÉT) honlapján.

A Richter mintegy 90 piacon fogja értékesíteni a Donestát kizárólagos licencjogokkal a Európára – Oroszországgal és a FÁK tagállamokkal együtt – Latin-Amerikára, Ausztráliára és Új-Zélandra.

A megállapodás értelmében a Mithra 55 millió euró mérföldkőbevételre jogosult, amiből 5 millió euró a kötelező érvényű szándéknyilatkozat aláírásakor jár, további 50 millió euró pedig a licence és szállítói jogok aláírásakor – közölte a Richter. További 15 millió euró mérföldkő bevételek esedékesek az engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó szakaszok befejezésekor és a Mithra alacsony, kétszámjegyű tartományban mozgó sávos royalty bevételekre is jogosulttá válik a nettó értékesítés függvényében.

A Donesta a Mithra új generációs, szájon át adagolható estetrol alapú hormonterápiás termékjelöltje, amely hosszútávú megoldást nyújthat különböző menopauzás tünetek kezelésére. Az év elején a Mithra pozitív eredményekről számolt be a Donesta fázis III. hatósági vizsgálatok első kiértékelése után: jelentős javulás következett be a vazomotorikus (VMS) tünetekben – tette hozzá közleményében a Richter.

A VMS a menopauzát kisérő gyakori tünetként hőhullámokkal és/vagy éjszakai izzadással jár és negatívan befolyásolja a nők napi tevékenységét, illetve általános életminőségét. A 40 és 60 év közötti nőknek 50 százaléka éli át világszerte a VMS-t és több, mint 55 százalékuknak középsúlyos és súlyos VMS tünetei alakulnak ki – ismertette a gyógyszercég.(MTI)