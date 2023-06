A Prohuman tovább erősítette jelenlétét a kelet-közép-európai régióban

Tovább erősítette jelenlétét a kelet-közép-európai régióban a Prohuman, amely szerbiai terjeszkedését követően most a szlovén leányvállalatát akarja növekedési pályára állítani – közölte a magyar tulajdonú HR szolgáltató pénteken az MTI-vel.

A közlemény szerint a Prohuman 7 országban – Magyarországon, Romániában, Szlovéniában, Németországban, Ausztriában és Horvátországban és Szerbiában – tevékenykedik aktívan. Belföldön csaknem 1000, külföldi leányvállalataival együtt pedig több ezer ügyféllel áll kapcsolatban, és napi szinten mintegy 20 ezer embernek biztosít munkát. A Prohuman Magyarországon és külföldi piacain is a legnagyobb számban a gyártó, termelő, ipari vállalkozásoknak biztosít dolgozókat.

A közlemény idézte Juhász Csongort, a Prohuman ügyvezető igazgatóját és társalapítóját, aki elmondta: a vállalat célja, hogy a magyarországi piacvezető szerep után 2024-re a régió vezető HR-szolgáltatójává váljon. Romániában, Szlovéniában már bekerültek az öt legnagyobb szolgáltató közé, aktív piaci szereplők Németországban, Ausztriában és Horvátországban, míg a szerbiai jelenlétüket most erősítették még tovább a CityScope HR-szolgáltató akvizíciójával. Szlovéniában pedig mostantól Prohuman Slovenia néven folytatják a munkát.

A szakember arra is kitért, hogy a szlovén és magyar munkaerőpiac sok közös vonást mutat, ilyen például a tartós és mély munkaerőhiány jelensége. Ez a változás még inkább előtérbe helyezte a HR-szolgáltatók munkáját úgy Magyarországon, mint Szlovéniában – tette hozzá.

A Prohuman csoport dinamikusan növekvő komplex HR-szolgáltató vállalat, több mint 20 éves múlttal a kelet-közép-európai régióban. Tavaly a Prohuman és partnervállalatainak összesített árbevétele meghaladta a 115 milliárd forintot, 2021-ben pedig 95 milliárd forint volt.

A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a Magyarországon működő Prohumán 2004 Munkaerő Szolgáltató és Tanácsadó Kft. nettó árbevétele tavaly 42,862 milliárd forint volt a 2021-ben elért 38,086 milliárd forint után. A társaság tavaly 1,666 milliárd forint nyereséggel zárt, egy évvel korábban 1,067 milliárd forint volt az adózott eredménye.(MTI)