A PlanRadar lengyelországi sikere

A Varso Tower, vagyis a Varsó Torony Lengyelország és az Európai Unió legmagasabb épülete, egyben a lengyel főváros legrangosabb építészeti projektje. A maga nemében egyedülálló felhőkarcoló szervesen illeszkedik abba a fejlesztési folyamatba, amelynek célja, hogy Varsót a nemzetközi üzleti élet egyik dinamikusan növekvő központjává emelje. A projekt megvalósításában meghatározó szerepe volt a digitalizációnak, így az épület nemcsak a magasságának, méreteinek, hanem az építésekor alkalmazott innovatív módszereknek köszönhetően is kiérdemli a figyelmet. A fejlesztést Európa egyik meghatározó ingatlanvállalata, a HB Reavis irányította, a kivitelezést a bécsi székhelyű PlanRadar Magyarországon is elérhető szoftvere támogatta.

A Varsó Torony impozáns méretű, 310 méter magas, 53 emeletes felhőkarcoló, hasznos területe 70 ezer négyzetméter. Az épületben az irodák mellett egy kávézó és egy panoráma kilátó is helyet kapott, így nemcsak az ott dolgozóknak, hanem a látogatóknak is egyedülálló élményt kínál a pazar kilátással. A tervezésénél és kivitelezésénél a fenntarthatóságra és a felhasználók kényelmére helyezték a hangsúlyt, amit az épület BREEAM és WELL tanúsítványai is bizonyítanak. A felhőkarcoló belesimul a város szövetébe, a közlekedés kiváló, a központi pályaudvar közelsége miatt vasúton is jól megközelíthető.

A torony a Foster+Partners stúdió építészei, valamint számos különböző szakterület mérnökei és szakemberei együttműködésének eredménye. Tervezése és építése – amelyet nemzetközi csapat végzett – komoly kihívást jelentett, de végül a teljes munkafolyamatot forradalmasító modern technológiák és innovatív megoldások alkalmazásának köszönhetően sikeresen zárult. A projekt megvalósításában kulcsszerepe volt a PlanRadar szoftverének.

A már Magyarországon is elérhető megoldás lehetővé tette a tevékenységek hatékony koordinálását, valamint az építkezés előrehaladásának folyamatos nyomon követését, ellenőrzését. A szoftver fejlett funkcióinak köszönhetően a tervezők, mérnökök és az építőbrigádok tagjai könnyen hozzáférhettek az információkhoz, tervekhez, jelentésekhez és dokumentumokhoz, felgyorsítva a döntéshozatalt és növelve a munka hatékonyságát.

„Ekkora léptékű projektben az egyik kihívás az volt, hogy minden érintett között biztosítsuk a folyamatos információáramlást. Különösen fontos volt számunkra a könnyű alkalmazhatóság, az eszköz hozzáigazítása a helyszínen dolgozók aktuális igényeihez. Ezeket a célokat egyebek között a PlanRadarral kialakított együttműködésnek köszönhetően sikerült elérnünk, a szoftver hatékonyan támogatott minket a munka minden szakaszában” – mondta Maciej Olczyk, a HB Reavis Poland igazgatója.

A PlanRadar szoftvere lehetővé tette a hibák gyors azonosítását, folyamatos hozzáférést biztosított a szükséges dokumentációhoz, ami az elvégzett munka minőségének javulását eredményezte. A műszaki problémákat sikerült valós időben megoldani, ami a minimálisra csökkentette az állásidőt, és biztosította, felgyorsította az épület felkészítését a teljeskörű átadásra.

A szoftver bevezetése zökkenőmentesen zajlott, a platformot a HB Reavis csapatának 20 tagja, ezen túlmenően pedig több mint 130 alvállalkozó használta. A PlanRadar munkatársai által biztosított gyors betanulást követően már rövid utasítások is elegendőek voltak ahhoz, hogy mindenki hatékonyan kezelje ezt az innovatív eszközt. A HB Reavis elégedettségét jól mutatja, hogy a bécsi cég termékét már számos európai projektjénél használja és az új fejlesztéseknél is bevezeti. A Varsó Torony-ról készült videó ITT tekinthető meg.

A PlanRadar egy díjnyertes SaaS (Software as a Service) szolgáltatás, mely folyamatmenedzsment platformként az építési és ingatlanprojektek dokumentációjához, feladatmenedzsmentjéhez és kommunikációjához nyújt támogatást. A platform világszerte használatban van, jelenleg több mint 75 piacon. A PlanRadar digitalizálja az összes napi folyamatot és kommunikációt az adott építkezésen, valamint azon túl is. A platform a projekt összes résztvevőjének összekapcsolásával teszi lehetővé a valós idejű hozzáférést a projektadatokhoz, egyúttal garantálja a költségek csökkentését, a gyorsabb megvalósítást, valamint, amennyiben szükséges, a hatékony és gyors javítási munkálatokat. A minden vállalati mérethez és folyamathoz rugalmasan alkalmazható szoftvert ma már több mint 120 000 szakember használja a helyszíni problémák nyomon követésére és megoldására. A PlanRadar jelenleg 20 nyelven érhető el, és minden IOS, Windows és Android eszközön használható, legyen az webes felület, okostelefon vagy táblagép. A PlanRadar székhelye Bécsben, Ausztriában található, és további 16 irodával rendelkezik világszerte.