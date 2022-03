A nemzetközi jó hangulatot követte a magyar tőzsde

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1394,24 pontos, 3,36 százalékos emelkedéssel, 42 909,74 ponton zárt szerdán.

A részvénypiac forgalma 39,9 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével emelkedtek az előző napi záráshoz képest.

Török Lajos, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője az MTI-nek elmondta, hogy a pozitív nemzetközi befektetői hangulat jó hatással volt szerdán a magyar tőzsdére is. A budapesti tőzsde forgalma viszonylag magas volt, bár az előző napokhoz képest némileg alacsonyabb. Továbbra is az OTP érte el a legnagyobb forgalmat, és jelentős pluszban zárta a napot – fejtette ki az Equilor elemzője.

Hozzátette, mindenképpen pozitív a befektetők számára, hogy sikerült tűzszünetben megállapodni az ukrajnai háborúban, illetve az ukrán fél nyitottabb egy diplomatikusabb megoldásra, és jó hír az orosz és török külügyminiszterek csütörtöki találkozója is.

A Mol 4 forinttal, 0,15 százalékkal 2644 forintra erősödött, 3,0 milliárd forintos forgalomban.



Az OTP-részvények ára 980 forinttal, 8,91 százalékkal 11 980 forintra nőtt, forgalmuk 32,8 milliárd forintot tett ki.A Magyar Telekom árfolyama 4,5 forinttal, 1,12 százalékkal 398 forintra csökkent, forgalma 466,6 millió forint volt.A Richter-papírok árfolyama 120 forinttal, 1,75 százalékkal 6990 forintra emelkedett, a részvények forgalma 2,9 milliárd forintot ért el.A BUMIX 3629,46 ponton zárt szerdán, ez 82,48 pontos, 2,33 százalékos emelkedés a keddi záráshoz viszonyítva.(MTI)