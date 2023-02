A munkaerőpiaci szolgáltató Grafton HR-képzést indít Magyarországon, a résztvevők junior toborzókként a program idejére fizetést is kapnak – közölte a cég csütörtökön az MTI-vel.

A Grafton Recruitment kiemelte, minden korábbi rekordot megdöntve, 2600 milliárd forint értékben érkeztek új befektetések Magyarországra tavaly. A munkaerőhiány miatt azonban a vállalatok egyre nehezebben találják meg a képzett dolgozókat az egyes pozíciókra. A toborzókból is hiány alakult ki, a szakma pedig nem kap elegendő fókuszt az oktatásban, ezért a Grafton úgy döntött, hogy elindítja a 240 órás, Recruiter Bootcamp elnevezésű képzését.

A rövid és intenzív képzésen részt vevők megismerik a modern toborzási módszereket a fizikai, a szellemi dolgozók, illetve a vezetők kiválasztásánál is.

A gazdasági, HR-képzések között nincs olyan, amelynek a toborzás a specializációja, ezért a vállalatoknak hosszú ideig (3-5 hónapig) tart, amíg a pályakezdő toborzókat betanítják. A Grafton képzése ezt az időszakot csökkenti le jelentősen.

Elsősorban felsőfokú tanulmányaik végén járóknak és pályakezdőknek lehet jó döntés ez a képzés, de karrierváltók előtt is nyitott a lehetőség. A jelentkezéshez nem feltétel a gazdasági képzettség, de az angol nyelvtudás igen. A képzésben részt vevőket hat héten át napi 8 órában oktatják a Grafton szenior kollégái.

A közlemény idézte Palásti G. Györgyöt, a cég ügyvezetőjét, aki elmondta a legjobb jelölteket szeretnék megszólítani, ezért már a kezdetektől fogva fizetnek bért, ösztöndíj jelleggel.

Arra is kitértek, hogy a munkaerőhiány miatt a toborzók kereseti lehetőségei is folyamatosan javulnak. A Grafton Salary Guide kutatása szerint a junior recruiterek bére bruttó 400-450 ezer forinttól indul, a tapasztaltabb kollégák pedig minimum 600 ezer forintot kapnak az ügynökségeknél, de jutalékokkal együtt nem ritka az 1 millió forintos bér sem. Vállalati oldalon bruttó 600-800 ezer forintot kereshetnek a toborzók.

A Grafton Recruitment a honlapján elérhető tájékoztatás szerint egyike Európa legnagyobb toborzó vállalatainak. Hat országban működő szervezetük Csehország, Magyarország, Nagy-Britannia, Lengyelország és Szlovákia területén érhető el, 35 irodával és több mint 500 munkatárssal rendelkeznek.

A Grafton Recruitment főként az IT, a HR, az értékesítés és a pénzügyi, valamint a logisztika szektorban dolgozó vállalatokkal áll kapcsolatban.

A Grafton Recruitment a Gi Group Holding leányvállalata. A több mint 20 éves múltra visszatekintő cégcsoport, a Gi Group Holding teljes körű munkaerő-piaci szolgáltatóként több, mint 22 ezer partnerrel dolgozik együtt évente. A cégcsoport több, mint 50 országban van jelen, 500 kirendeltséggel közel 4000 munkavállalót alkalmaz. Magyarországon a vállalat jelenleg a Gi Group, a Grafton Recruitment és a Wyser brandekkel képviselteti magát.(MTI)