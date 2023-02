A Magyar Telekom árbevétele 7,8 százalékkal nőtt tavaly

A Magyar Telekom Nyrt. 2022. évi konszolidált árbevétele éves összehasonlításban 7,8 százalékkal 746,7 milliárd forintra nőtt – közölte a társaság a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján szerdán, a nemzetközi pénzügyi jelentési szabványok (IFRS) alapján készült gyorsjelentésében.

A társaság adózott nyeresége 6,7 százalékkal 67,1 milliárd forintra emelkedett tavaly.

A tavalyi negyedik negyedévben az árbevétel 3,6 százalékkal, 199,2 milliárd forintra nőtt, a nyereség viszont 7,0 százalékkal, 17,5 milliárd forintra csökkent.

A cég közölte azt is, hogy az igazgatóság maximálisan 44,06 milliárd forint – osztalékfizetést és részvény-visszavásárlást magában foglaló – részvényesi javadalmazást javasol, amely a 2022-ben elért módosított nettó eredmény nagyságrendileg 70 százalékának felel meg. Ebből az osztalék 29,46 milliárd forint, ami részvényenként 30,60 forintot jelent, emellett az igazgatóság maximum 14,60 milliárd forint értékű részvény visszavásárlásával számol. A Magyar Telekom várhatóan április 19-én tartja idei éves közgyűlését, amelynek jóvá kell hagynia a javadalmazást.

A jelentés szerint a negyedik negyedévi összbevétel javulása mögött elsősorban a mobil adatforgalomból származó bevételek erőteljes emelkedése és a vezetékes szélessávú bevételek növekedése áll, továbbá a forint macedón dénárral szembeni gyengülése felerősítette az észak-macedón leányvállalat hozzájárulását.

A mobil bevételek 7,3 százalékkal, 114,7 milliárd forintra nőttek 2022 negyedik negyedévében az előző év azonos időszakához képest, elsősorban a mobil adatforgalmi bevételek erőteljes növekedésének köszönhetően. Tavaly egész évben 11,4 százalékkal 433,1 milliárd forintra nőttek a mobil bevételek.

A vezetékes bevételek a negyedévben 6,6 százalékkal, 62,3 milliárd forintra nőttek, a csoport mindkét országában bővült az ügyfélbázis. A teljes évben 6,2 százalékkal 237 milliárd forintra nőttek a vezetékes bevételek.

A rendszerintegrációs (RI) és informatikai (RI/IT) bevételek 17,5 százalékkal, 22,2 milliárd forintra csökkentek 2022 negyedik negyedévében, és 5,3 százalékkal 76,4 milliárd forintra az év egészében.

A kamat-, adófizetés és amortizáció előtti eredmény (EBITDA) éves szinten 3,4 százalékkal 62,7 milliárd forintra csökkent a negyedik negyedévben, mivel a bruttó eredmény javulását ellensúlyozták a magasabb közvetett költségek, beleértve az 5,7 milliárd forintnyi távközlési pótadót is. Az egész évben az EBITDA 3,0 százalékkal 247,9 milliárd forintra nőtt, a javulást elsősorban a szolgáltatási bevételek növekedése, valamint egy informatikai leányvállalat 2022 első negyedévi értékesítéséből származó egyszeri nyereség okozta.

A jelentés idézi Rékasi Tibor vezérigazgatót, aki elmondta: az egyre növekvő kihívásokkal teli külső környezet ellenére a vállalat megőrizte erős kereskedelmi eredményét 2022-ben. Év végére 1,2 milliónál is több ügyfél kapcsolódott gigabit képes technológiával a vezetékes hálózatukhoz. Idén arra számítanak, hogy a gazdasági környezet miatt továbbra is nyomás nehezedik majd a nyereségességre, különösen az energiaárak és az emelkedő beszállítói költségek hatására.

Idén a bevételek 5-10 százalék közötti növekedésére számít a Telekom. A módosított nettó eredmény éves szinten mérsékelten növekedni fog és a szabad cash-flow megközelítőleg 60 milliárd forintot ér el a vállalat célkitűzési szerint.

A Magyar Telekom részvényeivel a BÉT prémium kategóriájában kereskednek, szerdán a papír árfolyama változatlanul 377 forint maradt, forgalma 90,1 millió forint volt. Az elmúlt egy évben a részvények legalacsonyabb ára 276 forint, a legmagasabb 434 forint volt.(MTI)