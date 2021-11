A leggyakoribb tévhitek az online kaszinók világában

Sok hasznos információ található az online kaszinókkal kapcsolatban az interneten, mégis számos tévhittel lehet még találkozni. Összegyűjtöttük a leggyakoribb tévhiteket, és természetesen megcáfoljuk azokat.

A megbízható online kaszinók játékainál nincs mód manipulációra

A leggyakoribb tévhitek közé tartozik, mikor az online játékok manipulációját emlegetik. Természetesen ez nem igaz, hiszen a megbízható online kaszinók játékainál nincs mód manipulációra. Olyan algoritmus működteti ezeket a játékokat, amely garantálja az eredmények véletlenszerűségét. Ez az algoritmus nem manipulálható. Ráadásul a megbízható online kaszinók játékai rendszeres ellenőrzéseken esnek át, amelyek során alaposan átvizsgálásra kerülnek. Ez a rendszeres ellenőrzés és az algoritmus azt a tévhitet is megcáfolja, miszerint csupán bizonyos napokon lehet nyerni a nyerőgép játékokon. További gyakori tévhit, hogy nagyobb nyeremény esetén lefagy a rendszer, és a nyeremény elvész. Nem vész el a nyeremény. Ha véletlenül pont a nyerés pillanatában fagy le valamiért a rendszer, például az internet akadozása miatt, a nyeremény akkor sem vész el. Ez az előzményeknél egyszerűen le is ellenőrizhető.

Akadnak olyanok, akik már egy pörgetéssel is nyertek

Vannak olyanok, akik azt hiszik, és előszeretettel terjesztik is ezt a tévhitet, hogy csupán akkor lehet nyerni a kaszinó online változatában, ha magasabb tét kerül felrakásra. Természetesen ez az állítás is hamis. Nyerni kisebb téttel is lehet, bár az igaz, hogy kevesebbet. A nagyobb tétek esetén értelemszerűen nagyobb nyereményre lehet számítani. Azonban az egyáltalán nem igaz, hogy kisebb tétekkel nem lehet nyerni a játékban. További tévhit, hogy csak akkor lehet nyerni a nyerőgép játékokban, ha hosszú ideig játszunk. Vajon mi számít hosszú időnek a téves információt állítók számára? A választ nem tudjuk, de azt biztosan állíthatjuk, hogy a játékkal töltött időtől nem függ a nyerés lehetősége. Akadnak olyanok, akik már egy pörgetéssel is nyertek, és olyanok is, akik hosszú órákon át pörgettek, míg végül nyereménnyel zárták a játékot. Ez csupán a szerencsétől függ. Általában a nyertes és a sikertelen szériák követik egymást. További tévhit, hogy nincs szükség a nyerőgép játékok esetében a tervezésre. Pedig van. Elengedhetetlen a tervezés annak érdekében, hogy valóban élmény legyen a játék. Például tervezni kell egy keretösszeget, amit semmi esetre sem lép túl a játékos. Így elkerülhető, hogy a játék hevében olyan pénz is elköltésre kerüljön, mely eredetileg nem a játékra volt félretéve. Továbbá szintén a tervezéshez kapcsolódik, hogy érdemes meghatározni, hogy maximum hány pörgetést engedélyez magának a játékos, így pontosan lehet tudni előre, hogy mikor ér véget a játék. Mindemellett azt is érdemes megtervezni, hogy a nyeremény hány százaléka kerül félretételre. Érdemes a nyeremények legalább 30 százalékát mindig félretenni, és csupán a megmaradt összeggel játszani tovább. Miért jó ez? Mert így mindenképpen nyereménnyel zárul a játék és elkerülhető a csalódás.