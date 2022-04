A Janus-arcú március

Inflációs adatokat tett ma közzé a KSH: 2022 márciusában a fogyasztói árak átlagosan 8,5%-kal magasabbak voltak az egy évvel korábbinál. A fogyasztói árak egy hónap alatt átlagosan 1,0%-kal nőttek.

Az elmúlt egy évben az élelmiszerek és a tartós fogyasztási cikkek ára emelkedett a leginkább. Az előző hónaphoz képest szinte minden termékcsoportban gyorsult a drágulás. Legnagyobb mértékben az élelmiszerek ára emelkedett. A márciusi adatok elmaradtak a várakozásoktól, amire utoljára hónapokkal ezelőtt volt példa, ugyanakkor a maginflációs mutató 1,1%-kal nőtt februárhoz képest, így éves alapon 9,1%-kal emelkedett az index értéke, ami az árdinamika tartósságát mutatja. A mutató bő 20 éves csúcsára ugrott márciusban.

Bár a márciusi adatok végre pozitív meglepetést okoztak, a részletek még inkább rávilágítanak arra, hogy az alapfolyamatokban egyelőre nincs lassulás. A belföldi, de főként az importált infláció masszív dinamikát mutat. Az árdinamika érdemi enyhülése az év második felében következhet be. Ugyanakkor a mérséklődés meglehetősen lassú tempóval mehet végbe, mivel mind keresleti, mind kínálati oldalon szignifikáns felfelé mutató kockázatok övezik az inflációs pályát. A munkaerőpiac továbbra is szűkül. ami masszív bérnyomást eredményez.



Az elmúlt hónapokban bekövetkezett expanzív fiskális expanzió (szja-visszatérítés, 13. havi nyugdíj, stb.) is teret enged a vállalatoknak a további korrekcióra. Emellett kínálati oldalon a tavaly ősszel a jelek szerint tartósan megemelkedett energia- és nyersanyagárak mellé a korábban vártnál is magasabb olajár lépett be extra tényezővé. Az árstopok fenntartását irányozta elő a héten a kormányzat, ami egyrészt masszív költséget jelenthet a terhet viselőknek: akár a büdzsének, akár az érintett vállalati körnek, másrészt a megemelkedett inflációs időszak elnyújtását eredményezheti. Jelenlegi tudásunk szerint a headline mutató jövőre térhet vissza a tolerancia sávba és az inflációs cél elérése várhatóan csak 2024-ben következhet be.