A hajtástechnika szerepe a csomagolóiparban

Gondoltad volna, hogy a legtöbb terméket, amit egy boltban vásárolsz, gépek csomagolták? Robotizált gyártósoron hajtogatták össze a spagetti dobozát, töltötték meg az újratölthető mosogatószer tasakjait, és zárták le az üdítős üvegek kupakjait. Ez persze csak néhány példa a millió termék közül, ám ami közös, hogy az ilyen automatizált rendszerek működtetésében kritikus szerepe van a hajtástechnikának. A meghajtás nagyban hat a gépek termelékenységére: magyarán, mennyi idő alatt, milyen minőségben és mekkora költség árán áll elő a szállításra kész, csomagolt termék. Ebben a cikkben körüljárjuk, hogy milyen szerepe van a hajtástechnikának a csomagolóiparban – és egy kicsit mögé nézünk, hogy a reggeli zabkásád doboza hogyan válik papírból, műanyagból és magából az élelmiszerből egy komplett termékké. A rövid válasz: automatizált csomagolással!

Mi az a hajtástechnika?

A hajtástechnika egy összefoglaló elnevezés: minden ilyen gép, alkatrész egy mozgatási feladatban vesz részt. Egészen a mozgási energia előállításától kezdve (pl. villanymotor) a mozgás, meghajtás továbbításáig (pl. lánckerék) eszközök széles skálájával találkozunk. A mozgatás, szállítás ugyanis az emberiség kezdete óta egy kihívás: legyen szó a táplálék vagy építőanyag előállításáról, feldolgozásáról. A kezdetben emberi / állati manuális erőkifejtéstől az egyszerű gépeken, majd gőzgépeken át mára eljutottunk az elektromos, automatizált robotokig.

A hajtástechnika általában villanymotorból és hajtóműből áll. E kettő szerkezet együttes használatával a villamos teljesítményt mechanikai teljesítménnyé: fordulatszámmá és nyomatékká alakítunk. A továbbiakban valós felhasználási példákat is mutatunk.

Hajtástechnikai igények a csomagolóiparban

Az alábbiakban három tipikus csomagolóipari gép működésébe teszünk betekintést – különböző hajtástechnikai megvalósítással, ám egyező igényekkel (pl. magas hatásfok, költséghatékony működtetés, stb.)

Delta robotok

Ha figyelemmel kísérted a Hogyan készült? adásait (Discovery TV csatorna), már biztosan láttál delta robotot. Ezek három karral ellátott, univerzális feladatokat ellátó automatizált gépek: a tárgyak felvétele és áthelyezése mellett alkalmazhatóak még különböző tesztelésekre, próbákra, illetve átalakításra is. A delta robotok érdekessége a paralelogramma-elvű robotkar, amelyből három együttes használata nem csak precíziós, hanem gyors működést is biztosít. Egyes delta robotok pl. 300 felvételi mozdulatot is képesek produkálni egy perc alatt. Itt jön be a hajtástechnika kritikus szerepe: nem csak hatékonyságát tekintve, hanem a három kar vezérlésének tökéletes összehangolása is szükséges a kívánt mozdulat végrehajtásához.

Horizontális tasakoló gépek

Ahogy neve is mutatja, egy vízszintes mozgás történik: a csomagolandó termékek futószalagon közlekedve kapják meg tasakos csomagolásukat. A folyamat automatikus és gyors, végén szépen lezárt (esetekben légmentes) tasakokban távozik a termék. Mind a futószalag mozgatásában, mind a tasakoláshoz szükséges komplex lépéssorozatban a hatjástechnika gondoskodik arról, hogy a robot a kívánt mozgást elérje.

Dobozfelállító gépek

Ezek a gépek lap formátumú kartonból képesek dobozt hajtogatni, de példaként említhetők azok a gépek is, amelyek a karton táblákat úgy vágják és nyomják, hogy azok később hajtogathatók legyenek. Ha belegondolsz, hány különböző mozdulatból és különböző irányú erőkifejtésből áll, amikor otthon egy dobozt összehajtogatsz, hirtelen felértékelődik ezeknek a gépeknek a szerepe – és a mögöttük álló mérnöki fejlesztői munka (nem beszélve a célt tökéletesen szolgáló hajtástechnikáról).

A Lenze automatizált csomagolóipari megoldásai

A Lenze egy hajtóművekre, motorokra, modern vezérlésekre szakosodott gyártó – a fenti, legtipikusabb csomagolási feladatokat moduláris szoftverrel és skálázható hardver elemekkel valósítja meg, valamint megbízható hajtásrendszerekből álló, átfogó automatizálási platformmal.

Legyen szó egy meglévő gép továbbfejlesztéséről, vagy egy teljesen új csomagológép kifejlesztéséről, rugalmasan illeszthető rendszereik megoldást nyújtanak a folyamatosan fejlődő technológia, és a változó üzleti elvárások világában – ez a rugalmasság ma alapvető igény. Ismerd meg a Lenze csomagolóipari megoldásait.