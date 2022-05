A háborús kihatások ellenére jól teljesített a hazai ipar

Közzétette a KSH a márciusi ipari termelési adatokat. Az ágazat kibocsátása a 0,1 százalékkal mérséklődött havi szinten. Az éves volumenindex a munkanaphatástól megtisztítva 4,2 százalékkal emelkedett, az ipar teljesítménye az év harmadik hónapjában.

A részletes adatok egyelőre nem ismertek, a KSH rövid kommentárja szerint „a növekedéshez a feldolgozóipari alágak többsége hozzájárult, a legnagyobb súlyú járműgyártás azonban számottevően visszaesett, elsősorban félvezetőhiány, illetve egyéb anyagellátási problémák miatt. A másik két jelentős súlyú alág, a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása egyaránt az ipari átlag feletti mértékben emelkedett.”. Kedvező, hogy a járműipar gyengélkedése ellenére van potenciál a termelés növekedésében.

A rövidtávú kilátásokat ugyanakkor továbbra is köd borítja. Az orosz-ukrán háború kitörése miatt az év elején valamelyest enyhülő ellátási problémák, alkatrészhiányok ismét súlyosbodhatnak, visszafogva az ágazat teljesítményét az elkövetkező hónapokban. Fontos kérdéssé vált a háború nyomán a keresleti oldal alakulása is, hiszen a rendkívüli helyzet nyomán az üzleti és a fogyasztói bizalom romlása révén a vásárlói oldal is gyengülhet. Ezen felül a nagy kérdés, hogy a koronavírussal jelenleg is küzdő Kína mikor találhat magára és lehet újra a globális növekedés motorja.

Emellett középtávon a járműipar már évek óta zajló átalakulása is kockázatokat rejt magában: a hazai autóipari szereplők többsége az egyre jobban visszaszoruló hagyományos motormeghajtású járművek és az azokhoz szükséges alkatrészek előállítására és beszállítására szakosodott, miközben a feltörekvő alternatív meghajtások számottevően kevesebb alkatrésszel rendelkeznek. A feldolgozóipar egésze szempontjából az elmúlt időszakban bejelentett jelentős kapacitásbővítések a jelek szerint ellensúlyozhatják a fennálló bizonytalanságokat.