A Green Fox Academy a Sandberg Capitallal folytatja nemzetközi expanzióját

A Green Fox Academy új többségi tulajdonosa és befektetője, a Sandberg Capital bevonásával folytatja nemzetközi expanzióját, valamint vállalati szolgáltatásai és képzési kínálata fejlesztését. A magyar alapítású, Szlovákiában és Csehországban is piacvezető IT bootcamp így további növekedéséhez kulcsfontosságú erőforrásokhoz jut. A Sandberggel való partnerség lehetővé teszi, hogy a vállalat élére álljon a Közép-Európa technológiai oktatási piacán zajló konszolidációnak.

Számos iparág rohamos digitalizációja és a megfelelően képzett IT munkaerő hiánya egyre fokozódó nyomás alá helyezi a vállalatokat, hogy hatékonyabban valósítsák meg technológiai fejlesztéseiket. A cégek ezért egyre nagyobb részt vállalnak az IT szakemberek képzésében, nő a kereslet a vállalati igényekre szabott át- és továbbképzések iránt, valamint a tech szektor lehetőségei is egyre több munkavállaló számára jelentenek vonzó perspektívát.

A technológiai oktatás piaca erőteljes bővülés előtt áll ezen trendekkel összhangban. A Green Fox Academy sokféle igényt lefedő képzési portfóliójának, erős vállalati üzletágának és egyedülállóan komplex szolgáltatásainak köszönhetően felkészült arra, hogy meghatározó szerepet töltsön be a régió digitalizációs törekvéseiben. A cég Közép-Kelet-Európa egyik legsikeresebb IT oktatással foglalkozó vállalata. Csehországban három, Szlovákiában mindössze egy év alatt piacvezető pozíciót ért el, Magyarországon az IT oktatás megkerülhetetlen szereplője, és mindhárom országban nyereségesen működik. Eddigi eredményei és növekedési potenciálja tette vonzó befektetési lehetőséggé a Sandberg Capital számára, amely a 130 millió eurót kezelő Sandberg Befektetési Alap II révén szerezte meg a társaság többségi részesedését. A magántőkealap a továbbiakban többségi tulajdonosként és stratégiai partnerként támogatja a Green Fox Academy fejlődését.

„A digitalizáció előretörésével az alapvető informatikai készségek megléte egyre fontosabbá válik a legkülönbözőbb iparágakban. A hagyományos oktatási rendszer sajnos nem tud lépést tartani ezzel az igénnyel. Úgy gondoljuk, hogy a Green Fox-szal együtt képesek leszünk támogatni Közép-Kelet-Európa digitalizációs trendjeit” – mondta Jakub Krajčovič, a Sandberg Capital befektetési igazgatója. „Közép-Európa széles körben ismert a gyártóiparáról. A vállalatok mindennapi működéséhez azonban nem csak informatikai szakemberekre lesz szükség egyre nagyobb számban. Az automatizálás térhódításával párhuzamosan a munkavállalóknak alkalmazkodniuk kell a változó körülményekhez, és át kell képezniük magukat, hogy új lehetőségeket találjanak a munkaerőpiacon. A Green Fox méreténél és tapasztalatánál fogva kiváló helyzetben van ahhoz, hogy hatékony támogatást nyújtson számukra, és jelentős szerepet töltsön be a régió tudásalapú gazdaságra való átállásában” – tette hozzá Krajčovič. A Green Fox Academy a Sandberg oktatási portfóliójának harmadik vállalata, és az első közvetlen befektetése Magyarországon.

A Green Foxot Langmár Péter, Kökény Tamás, Bárdos Kristóf és Fazekas Barbara azzal a céllal alapította 2015-ben, hogy hidat építsen a jó szakemberekért harcoló IT cégek és a jobb lehetőségeket kereső, ambiciózus fiatalok között. “Alapítótársaimmal, valamint Varga-Baráth Barbara tiszteletbeli alapítótársunkkal a kezdetektől az a vízió vezet minket, hogy minél több embernek segítsünk jövőbiztos karriert építeni. Széles körű képzési portfóliót alakítottunk ki, aminek ugyanúgy részét jelentik a karrierváltó és upskilling programok, mint az egyedi igényekre szabott vállalati akadémiák. Sikeresen léptünk piacra Csehországban, majd Szlovákiában, a tudatos építkezésnek köszönhetően üzletileg is stabil és nyereséges a működésünk. 2022 szeptemberéig karrierváltó és egyéb informatikai képzéseiken már több mint 4000-en vettek részt. A Sandberget örömmel köszöntjük vállalatunknál víziónk és növekedési terveink megvalósításának támogatójaként” – számolt be az ide vezető útról Langmár Péter társalapító.

„Hét év alatt felépítettük Közép-Kelet-Európa egyik legerősebb IT képzési márkáját. Tudatosan kerestünk olyan befektetőt, amely elkötelezett az oktatási innovációk mellett, pozitív társadalmi hatásra törekszik, valamint biztosítani tudja azokat a pénzügyi forrásokat és hátteret, amelyekkel gyorsabban és nagyobb léptékben folytathatjuk regionális terjeszkedésünket. A Sandberg Capital az oktatási és az IT szektorban szerzett tapasztalatai révén ideális partnernek bizonyult ehhez. Együttműködésünk új dimenziókat nyit a Green Fox Academy vállalati üzletágának erősítése és nemzetközi expanziója előtt” – mondta Bárdos Kristóf, a vállalat társalapítója és ügyvezetője.

A Green Fox Academy továbbra is Bárdos Kristóf irányításával, változatlan menedzsmenttel és szakmai stábbal folytatja munkáját. A növekedési stratégia megvalósítását Langmár Péter az igazgatóság elnökeként segíti, amelyet a Sandberg Capital részéről két szakember, Jakub Krajčovič alelnökként, Natália Letková pedig az igazgatóság tagjaként erősít.

Korábban a Green Fox Academy két sikeres befektetési kört zárt. Az elsőt 2018-ban Balogh Péter (Baconsult) angyalbefektetővel, valamint a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt.-vel, a másodikat pedig 2020-ban az egyetlen hazai társadalmi vállalkozásokat finanszírozó befektetési alappal, az Impact Ventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.-vel. A Sandberg Capital befektetését követően az oktatási innovációk mellett szintén elkötelezett Balogh Péter kisebbségi tulajdonosként a közös munka folytatása mellett döntött. A másik két befektető értékesítette részesedését és kiszállt a vállalatból.