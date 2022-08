A dráguló rezsi miatt hagyhatnak fel a home office-szal az irodisták

A rezsicsökkentés végével az irodai munkavégzés még azok számára is vonzóbbá válhat, akik eddig folyamatosan otthonról dolgoztak. A következő hónapokban azonban nemcsak a munkavállalók, hanem a munkáltatók is igyekeznek majd csökkenteni az energiafelhasználásukat, így az energiahatékony irodaházak felértékelődnek majd. A szolgáltatott irodák iránt is várhatóan megnövekszik a kereslet, mivel a bérleti díjba foglalt üzemeltetési költségek révén pénzügyileg stabilabb lehetőséget tudnak nyújtani a bérlőknek – derül ki a New Work elemzéséből.

Az otthoni munkavégzés magasabb energiafogyasztást eredményez, különösen akkor, amikor a home office fűtésére vagy hűtésére van szükség. A közelmúltig a munkavállalók ritkán törődtek a növekvő energiaárakkal, mivel a bérek jellemzően növekedtek, a rezsiszámlák összege pedig nem változott.

A munkáltatók ezzel szemben egyre inkább érzik a nyomást. A rezsiköltségeket is tartalmazó úgynevezett szolgáltatási díjak eddig a bérleti díj töredékét tették ki, de ez az energiaárak ugrásszerű növekedésével megváltozott. Ráadásul egy irodaház fűtése vagy hűtése nem lényegesen olcsóbb, ha szinte üresen áll, így nem spórolnak pénzt azzal, hogy az alkalmazottak otthonról dolgoznak, hacsak nem csökkentik a bérelt terület méretét.

A rezsicsökkentés végével sok irodista számára az egész napos otthonmaradás a fűtési szezon kezdetével jelentősen drágulni fog. Így nem meglepő, hogy sokak első gondolata az, hogy visszamegy az irodába, esetleg teljes munkaidőben, hogy a munkaadó viselje a munkaidő alatt felhasznált energia költségeit.

Bár a munkáltatók valószínűleg örömmel fogadják majd a munkavállalók visszatérését az irodába, sokan közülük hamarosan szükségét érezhetik a közüzemi költségek csökkentésének. Ez a nyomás, valamint az ESG térnyerése a vállalati szférában sok bérlőt változásra fog késztetni.

Ha az irodák továbbra is kihasználatlanok, egyesek talán csökkentik a bérelt terület nagyságát, mások pedig arra ösztönözhetik a dolgozókat, hogy csökkentsék saját energiafogyasztásukat. Azok pedig, akiknek a bérleti szerződése hamarosan lejár, esetleg alacsonyabb rezsiköltségű, energiahatékonyabb épületekbe költözhetnek.

Egy másik lehetőség a munkáltatók számára, hogy alkalmazottjaik egy részét vagy egészét szolgáltatott vagy flex irodákba költöztetik. A flex irodákban a bérleti feltételek rugalmasak és a közüzemi költségeket a bérleti díj tartalmazza (ellentétben a hagyományos irodaházakkal). Még ha a flex irodák üzemeltetői kénytelenek is emelni a díjaikat, hogy megbirkózzanak az emelkedő energiaárakkal, az ezeket választó bérlők nagyobb biztonsággal tervezhetnek előre.

“A flex irodák használatára való átállás tökéletes megoldás azon vállalatok számára, amelyek csökkenteni szeretnék a bérleti költségeket, de bizonytalanok abban, hogy hány munkahelyre lesz szükségük a jövőben vagy egy adott napon. Az olyan megoldásokkal, mint a New Work “Iroda a felhőben” szolgáltatása, a bérlők felére csökkenthetik a bérelt terület méretére vonatkozó kötelezettségvállalásukat és a különösen kihasznált időszakokban alkalmi jelleggel növelhetik irodaterületüket. A szolgáltatást igénybe vevő munkavállalók egy mobilalkalmazáson keresztül hozzáférhetnek az összes New Work-helyszínhez, így kiválaszthatják, hogy egy adott napon – vagy akár csak néhány órára – hol szeretnének dolgozni” – részletezi Hubert Abt, a New Work és a workcloud24 vezérigazgatója és alapítója.

