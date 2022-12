A Dentsu újabb jelentős lépést tett a teljes karbonsemlegesség felé

A globális ügynökségi hálózat a Scope 1 és Scope 2 kategóriákban már most elérte a nettó karbonsemlegességet

A dentsu globális ügynökségi hálózat a közelmúltban bejelentette, hogy vállalatainak működéséhez kapcsolódó közvetlen és közvetett (Scope 1 és Scope 2) karbonkibocsátás tekintetében nettó karbonsemlegessé vált. Mindez pedig csupán egy eleme a Dentsu fenntarthatósági törekvéseinek, szélesebb tekintetben a Dentsu Social Impact stratégiájának.

A nettó karbonsemlegeséget a dentsu úgy érte el, hogy Scope 1 Scope 2 szén-dioxid-kibocsátását néhány év alatt 53 százalékkal csökkentette, a fennmaradó kibocsátási volument pedig teljes mértékben környezetvédelmi projektek támogatásával kompenzálja. A jelentős csökkenést elsősorban úgy sikerült elérni, hogy a hálózat egésze immár 100 százalékban megújuló forrásból származó elektromos áramot használ a működéséhez.

A hálózat ezzel párhuzamosan megkezdte az egyéb közvetett kibocsátási értékeinek (Scope 3), ezen belül is elsősorban az ügyfeleknél végzett tevékenységek karbonlábnyomának csökkentését is. 2030-ra ebben a kategóriában is 46 százalékos csökkentést irányzott elő célként. Ennek megvalósítása érdekében vezeti be 2023-tól a cég médiatervező rendszerében (CCS Planner) azt a tervezési funkciót, amely immár paraméterként tartalmazza a tervezett kampányokhoz kapcsolódó szén-dioxid-kibocsátás mértékét is. Mindezzel alapvetően hozzájárul ahhoz, hogy a médiahirdetési piacon a klímaváltozás szempontjait a korábbiaknál hangsúlyosabban figyelembe vevő döntések szülessenek majd.

„A fenntarthatóság témája ma minden korábbinál aktuálisabb: azt tapasztaljuk, hogy nem csupán a saját ESG-céljaikat elérni kívánó ügyfeleinket foglalkoztatja, de a mai fiatalok számára is fontos aspektust jelent, amikor olyan munkahelyet választanak maguknak, amelynek társadalmi törekvéseivel is azonosulni tudnak – mondta Novák Péter, a dentsu Hungary vezérigazgatója. – A 2019-ben bevezetett Dentsu Goes Green programunk keretében az elmúlt időszakban a budapesti irodánkban is számos intézkedéssel segítettük elő az ökológiai tudatosság erősítését.”

Néhány példa a dentsu Hungary eddigi kapcsolódó eredményeire:

Kinyomtatott anyagok visszaszorítása, nyomtatás esetén újrahasznosított papír, illetve újrahasznosított papírból készült irodai termékek (boríték, toll, jegyzetfüzet) használata

Szelektív szemétgyűjtés

Palackozott helyett tisztított víz, márkázott céges palackok alkalmazásával

A városi közlekedés során lehetőség szerint tömegközlekedés vagy kerékpár, egyéb esetben e-taxi használata

A lecserélt számítástechnikai eszközök felújítása és iskoláknak adományozása

Régi ruhák „újrahasznosítása” adománybolt számára történő felajánlás révén

Környezettudatos partnerek kiválasztása a működéshez szükséges termékek beszerzése során

Aktív részvétel faültetési és városi környezetmegóvó programokban

“A fenti intézkedések folytatása mellett a dentsu Hungary jövő évre vonatkozó további tervei között szerepel, hogy üzleti utazások esetén a taxiszolgáltatás mellett a car sharing területére is kibővíti az e-autók igénybevételét. Emellett a teljes irodai világítás ledes fényforrásokkal újul meg, ami a működési költségek lefaragása mellett tovább csökkenti majd a szervezet ökológiai lábnyomát is” – tette hozzá Novák Péter.