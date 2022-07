A Deloitte a világ első számú tanácsadó szolgáltatója a Gartner® Market Share jelentése alapján

A Gartner 2022 júniusi, Gartner Market Share Analysis: Consulting Services, Worldwide című jelentése alapján, idén is a Deloitte került az első helyre a bevételen alapuló rangsorban. A tanácsadó cég, amely nemrégiben a Gartner 2022-es szolgáltatói minősítése során a legmagasabb, „Strong vendor” minősítést is megkapta, az üzleti és technológiai tanácsadási szolgáltatások tekintetében is az első helyre került. A Deloitte ezzel már tizenegyedik alkalommal lett az első számú tanácsadó szolgáltató.

„Úgy gondoljuk, hogy elsősorban annak köszönhető, hogy a Deloitte a legmagasabb szintre értékelt szolgáltató lett a tanácsadási bevételek alapján, hogy a szolgáltatásainkkal jelentős értéket teremtünk az ügyfeleink számára és kiemelkedő transzformációs hatást tudunk biztosítani. Továbbra is gyorsabban növekszünk, mint a tanácsadói piac átlagosan, aminek a kulcsa, hogy kombinálni tudjuk az iparági szakértelmünket, a szolgáltatásaink széles skáláját és szakértőink kreativitását” – mondta Sam Balaji, a Deloitte tanácsadási üzletágának globális vezetője.

„A globális eredményekkel összhangban Magyarországon is jelentősen nőtt a tanácsadási üzletágunk, ami elsősorban a technológiai tanácsadási terület bővülésének köszönhető. Az elmúlt egy évben közel 100 fővel bővült a csapatunk, amivel Magyarország és a régió egyik legnagyobb digitális ügynökségévé váltunk és ezzel az ügyfeleink legösszetettebb technológiai kihívásaira is tudunk megoldásokat nyújtani” – tette hozzá Komjáthy Csaba, a Deloitte Magyarország tanácsadási üzletágának vezető partnere.

A jelentés szerint a Deloitte piaci részesedése 12,4%, amivel a legnagyobb 4,8 milliárd dolláros árbevételt érte el. A teljes tanácsadási piac 16,4%-os növekedést ért el, ezzel szemben a Deloitte kiemelkedő módon 19,9%-kal tudna növelni üzletága méretét.

