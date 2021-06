A családi kasszára is rácsapott a vírus

A családok pénztárcáját is alaposan átformázták a járványhullámok, a háziasszonyok át is írták a bevásárlólistáikat. A 2020-as spájzolás csúcs volt a negyedéves időszakok vásárlásait, így azt 2021-ben is nézve, de építőanyagból, vagy ketyerékből is több fogyott, ruhából viszont sokkal kevesebb.

A koronavírus járvány alaposan megtépázta a családok pénztárcáját is. Ez kitűnik a statisztikából is, különösen abból a frissből, mely a termékféleségek, termékcsoportok szerint vizslatja a boltos piacot (szemben az úgynevezett üzlettípusok mérlegével, de hát manapság a nagyobb élelmiszeres bolt is kínál tornacipőt, vagy éppen a műszaki áruház csokoládét, tehát egyáltalán nem haszontalan).

És jöttek a hullámvölgyek is a járványhullámokkal együtt a boltos világban is, nem kevés korlátozással körítve. Maszkot még ma is kell hordani, a boltbejáratoknál ott lógnak a négyzetméteres látógatószám táblák és kézfertőtlenítőt is illik találni valahol a boltban.

Étekpiac, napi cikkeink

2020 első negyedévében (márciusban) a spájzolás leterítette a boltos piacot, mint a cukrot, úgy vittük – persze a cukrot is – az otthon eltárolható étekféleségeket, például lisztet, konzervet, étolajat, vagy például az élesztőt is. Így persze jobban fogyott a kenyérsütő, vagy a fagyasztóláda is.

2021 első negyedévét is még húzta a járvány, a napi cikkek piaca nem is érte utol a megelőző spájzolásos negyedévet, ráadásul volt némi drágulás is:

élelmiszerbolt 2019. I. negyedév 2020. I. negyedév 2021. I. negyedév élelmiszer 720 876 862 alkoholtartalmú ital 75 88 91 alkoholmentes ital 73 84 79 kávé 27 32 32 KSH, érték: milliárd forint, negyedéves termékcsoportos adatok

A többi napi cikkeknél sem alakult másként a boltos piac, túllépte ugyan a járvány előtti szintet a kasszaforgalom, de a spájzolásos hónapokét még nem:

napi cikkek 2019. I. negyedév 2019. I. negyedév 2019. I. negyedév gyógyszer, gyógyászat 135 171 153 kozmetika testápolás 95 109 100 tisztítószer 44 57 53 KSH, érték: milliárd forint, negyedéves termékcsoportos adatok

Ketyerék piaca

Mobilból, laptopból is bespájzoltak a családok, kellettek a home office, digitális oktatás kelléktárába, de a bezártság közepette egyébként is többet vertük a billentyűket, hiszen kellettek a közösségi oldalak is a kapcsolattartáshoz:

műszaki cikkek 2019. I. negyedév 2020. I. negyedév 2021. I. negyedév informatika 61 73 84 híradástechnika 22 24 26 KSH, érték: milliárd forint, negyedéves termékcsoportos adatok

Lakkandi holmik

Kellettek ezek is, hiszen sokan otthon sütöttek kenyeret, ha pedig már szeppent-csurrant valami támogatás, lehetett egyébként újítgatni a lakást, akkor elkelt benne egy új hokedli is:

lakásfelszerelés 2019. I. negyedév 2020. I. negyedév 2021. I. negyedév bútor, világítás 63 71 78 lakástextília, fal-, padlóburkoló 31 31 33 tartós elektromos háztartási gép 30 33 36 elektromos háztartási kisgép 20 22 24 háztartási cikk 26 27 31 KSH, érték: milliárd forint, negyedéves termékcsoportos adatok

Építkeztünk

Aki tehette, igyekezett felújítgatni otthonát a híradások szerint, kihasználva a bezártságot, ha már otthon kellett lenni. Így a barkácsholmik, építőanyagok piaca hízott is valamelyest a negyedévek során a járvány előtti időszakhoz képest. Igaz, mindebben a különféle támogatások is szerepet játszottak, így az idő mellett pénzből is több jutott:

építőanyag 2019. I. negyedév 2019. I. negyedév 2019. I. negyedév barkács-felszerelés 55 67 71 építőanyag, szaniteráru, festék 104 118 131 KSH, érték: milliárd forint, negyedéves termékcsoportos adatok

Jé, te hogy nézel ki?!

A járvány súlyosabb hullámai közepette nem a ruha volt az első a bevásárlólistán, jelzi ezt az is egyebek mellett, hogy a ruházati boltok 2020 áprilisában 90%-ot estek. Ez ugyan nem első negyedéves adat, de ez a zuhanás rányomta bélyegét az esést követő időszakok ruhás piacára, egészen 2021 júniusáig.

A negyedéves termékcsoportos adatsorok valamivel jobban mutatnak az üzlettípusos statisztikánál, de csak azért, mert már említettük, ruhafélét más bolttípusok is kínálnak.

rucis piac 2019. I. negyedév 2020. I. negyedév 2021. I. negyedév ruházat 147 132 19 lábbeli 48 40 35 turkáló 7 7 5 KSH, érték: milliárd forint, negyedéves termékcsoportos adatok

