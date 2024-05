A Cordia elindította első brit bérlakás-projektjének építkezését

A Cordia megkezdte első nagy-britanniai bérlakásépítési (BTR, build-to-rent) projektjének kivitelezési munkálatait – közölte a Futureal-csoporthoz tartozó Cordia lakóingatlan-fejlesztő hétfőn az MTI-vel.

A 148 lakásból álló, The Lampworks néven futó fejlesztés Birmingham történelmi városrészében, a Jewellery Quarterben épül. A projekt fontos része a társaság birminghami városnegyed-rehabilitációs terveinek.

A közlemény idézte Kárpáti Andrást, a Cordia UK ügyvezető igazgatóját, aki elmondta, hogy az ország meglévő bérlakásállománya elavult, nagy mennyiségű, intézményileg tulajdonolt és üzemeltetett, új építésű bérházakra van szükség. Ezt a lehetőséget felismerve léptek be a brit BTR-piacra.

A The Lampworks kivitelezési munkálatait a Cordia stratégiai partnere, a Magyarországon és külföldön is számos közös projektet jegyző Pedrano-csoport irányítja.

A Cordia az egyik legnagyobb lakóingatlan-fejlesztő és -befektető vállalatcsoport Európában, amely jelen van Magyarország, Lengyelország, Románia és az Egyesült Királyság újlakás-kínálati piacainak közép- és felső-közép szegmensében, továbbá pilotprojektekkel Spanyolországban is – írták a közleményben.