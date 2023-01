A Cordia befejezte tengerparti luxuslakóépületének szerkezetépítési munkálatait Spanyolországban

A Cordia több mint két hónappal a tervezett határidő előtt befejezte első spanyolországi luxuslakóépület-fejlesztése, a Jade Tower szerkezetépítési munkálatait; a társaság második projektjét is elindítja az országban – közölte a Futureal-csoporthoz tartozó Cordia lakóingatlan-fejlesztő az MTI-vel.

A bruttó 11,2 ezer négyzetméter alapterületű Jade Tower szerkezetépítési munkálatait a spanyol Sacyr cég végezte. A beruházás értékét nem hozták nyilvánosságra.

Fuengirola tengerparti sávjában valósul meg a 116 luxus minőségű, egy-, két- és háromszobás lakásból, illetve penthouse apartmanból álló épületkomplexum, amelyben a lakók kényelmét szolgálják majd egyebek mellett közösségi irodaterek, gasztrobár, privát moziterem és edzőterem is.

A közlemény idézte Földi Tibort, a Cordia International igazgatóságának elnökét, aki elmondta a Cordia számos magyarországi, lengyelországi, brit és romániai projektjével Európa vezető lakásépítő és befektető társaságává vált. A Jade Tower az első fejlesztésük Spanyolországban, és hamarosan elindítják következő projektjüket is a spanyol piacon.

A Cordia elkötelezett a spanyol Riviéra, a Costa del Sol mellett, ezért – a fuengirolai Jade Towerhez hasonlóan – ezen a területen, ám egy nagyobb városban, Marbellában indítja el hamarosan második spanyolországi fejlesztését. Ez a projekt még tervezési fázisban van – írták.

A Cordia az egyik legnagyobb lakóingatlan-fejlesztő és -befektető vállalatcsoport Európában, amely jelen van Magyarország, Lengyelország, Románia és az Egyesült Királyság újlakás-kínálati piacainak közép- és felső közép szegmensében, továbbá pilotprojektekkel Spanyolországban is.

A Cordia korábbi tájékoztatása szerint a vállalatcsoport árbevétele 2021-ben 92,2 milliárd forintot tett ki, ami 35 százalékos növekedés 2020-hoz képest. Az árbevétel Magyarországon 61 milliárd forint volt, Lengyelországban 22,8 milliárd forintnak, Romániában pedig 8,4 milliárd forintnak felelt meg. Az összesített, csoportszintű bruttó profit 25 milliárd forintot tett ki, míg egy évvel korábban ez 12,1 milliárd forint volt a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) közzétett adatok alapján.(MTI)